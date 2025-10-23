Период сомнений заканчивается - начинается возвращение к внутренней силе, правде и подлинности.

После 23 октября 2025 года три знака Зодиака ощутят, будто жизнь снова обрела смысл. Луна соединится с Меркурием, пробуждая уверенность, смелость и желание говорить открыто. Этот аспект помогает восстановить собственное "я" - то, что долго оставалось в тени. Молчание больше не приносит покоя, и Вселенная словно подталкивает выразить то, что давно зрело внутри, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Эта дата станет временем честности - особенно той, что рождается из самоуважения. Искренность способна открыть новые двери и изменить судьбу. Для трех знаков этот день станет важным личным поворотом: пора перестать сомневаться и вернуть себе голос, силу и внутреннюю правду.

Телец

Соединение Луны с Меркурием в Скорпионе напомнит Тельцам, что уверенность - их естественное состояние. Все, хватит притворяться, будто все хорошо, когда внутри тревога. Вы наконец решаетесь говорить прямо, и это приносит долгожданное облегчение.

23 октября станет для вас днем эмоционального прорыва. Слова, которые вы долго держали в себе, наконец вырвутся наружу - и вместе с ними уйдет внутреннее напряжение. Воздух станет чище, отношения - честнее, а вы почувствуете себя сильнее, чем когда-либо. Вы выбрали правду - и это ваш главный суперспособность, Телец.

Близнецы

Для Близнецов соединение Луны и Меркурия в Скорпионе - момент возвращения к себе. Долгое время вы сдерживали эмоции ради гармонии, но теперь понимаете: настоящий мир возможен только через откровенность.

23 октября вы почувствуете, как легко становится, когда перестаешь подстраиваться. Чем больше вы выражаете себя без страха, тем щедрее жизнь отвечает взаимностью. Все вокруг начнет складываться проще и честнее.

Этот лунный транзит напоминает вам: свобода - не в безупречности, а в искренности. Будьте собой, и все лишнее исчезнет само.

Рыбы

Для Рыб этот день принесет особое откровение. Союз Луны и Меркурия в Скорпионе поможет вам понять: уязвимость не делает вас слабыми, а наоборот, усиливает. Ваши слова будут наделены мощной энергией исцеления - как для вас самих, так и для окружающих.

Ранее вы могли избегать прямоты, боясь задеть других. Но 23 октября покажет, что тишина иногда ранит сильнее правды. Когда вы начинаете говорить от сердца, приходит внутреннее спокойствие и ясность.

Рыбы, жизнь становится светлее, когда вы доверяете своей интуиции. Создавая здоровые границы и позволяя себе быть честными, вы открываете двери для по-настоящему искренних связей.

