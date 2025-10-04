Деятельность оккупантов создает серьезную нагрузку на украинскую логистику и затрудняет перемещение, говорит Тимочко.

Российские оккупационные войска применяют тактику "тысячи порезов" в Днепропетровской области. О ситуации там рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"На самом деле там ситуация такова, что с учетом ландшафта, географических условий, того, что и россияне не смогли там в соответствии с потребностями создать концентрацию войск, и мы не можем, противник принял тактику, которую называют "тысяча порезов". Они пытаются засылать свои подразделения в тыл наших войск. Не вступать в бой на передовых позициях, а именно в тылы для того, чтобы там закрепляться и действовать по принципу раковой метастазы – заходить в здоровый организм и там разрастаться. Малыми группами, без привлечения бронетехники", – пояснил он в эфире "Украинского Радио".

По словам Тимочко, такой подход оккупационных войск создает серьезную нагрузку на украинскую логистику и затрудняет перемещение. Военный отметил, что есть необходимость присматриваться к тылам, отсекать вражеские группы и локально их уничтожать.

"На это все забирается время и силы. Но, опять же, россиянам там не хватает войск для того, чтобы какое-то масштабное наступление провести. Нам же не хватает для того, чтобы отбросить их. Поэтому в данной ситуации именно такая локализация боев там происходит. Не забывайте также, что у россиян там очень серьезно поставлена практика "флаговтыков", где их знаменосцев могут в одно место за день по 2-3 раза отправлять", – акцентировал он.

По его словам, это происходит следующим образом: заходит первая группа вражеских войск, устанавливает триколор, после чего уничтожается Силами обороны Украины. Через несколько часов ситуация повторяется уже с другой группой.

"Почему они так делают? Потому что за счет знаменосцев хотят создать впечатление постоянного присутствия. Конечно, они не говорят, что из пяти групп знаменосцев ни одна не выжила, но в течение дня они показывают якобы наличие своих войск. Монтаж – и уже имеете пропагандистский ролик о том, что они там и там вроде бы заходят", – констатировал Иван Тимочко.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинские защитники уничтожают остатки российских ДРГ в районе Ямполя. Обстановка там стабилизирована.

В то же время на Добропольском направлении россиян не просто остановили, а произошло рассечение вражеских войск, рассказал Иван Тимочко. По его словам, это является серьезным ударом по российскому замыслу по оккупации всей Донецкой области.

