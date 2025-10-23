По словам эксперта, очень важно, чтобы сейчас не было затягивания времени и все действия партнеров были синхронизированы.

Российский диктатор Владимир Путин выставляет президента США Дональда Трампа в свете идиота, поэтому американский лидер начинает отвечать ему тем же, заявив, что Украина бьет по РФ не американскими ракетами, а ракетами НАТО. Такое мнение высказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Еспресо".

Он напомнил, что несколько дней назад был удар по Брянску, тогда мы использовали ракеты Storm Shadow, которые являются ракетами воздушного базирования и довольно долго о них не было слышно.

"Путин же его (Трампа) водит за нос, выставляет точнее его в свете идиота, то он, соответственно, в такой же манере начинает отвечать: "Американцы продали их Североатлантическому альянсу, Североатлантический альянс ими распоряжается, хочет оставляет себе, хочет передает Украине. И я к этому никакого отношения не имею", - сказал эксперт.

По словам Жмайло, очень важно, чтобы сейчас не было затягивания времени и все действия партнеров были синхронизированы, ведь Россия будет пытаться "заморозить" Украину и улучшить свое положение на фронте.

"Но учитывая ту риторику, которая есть, конечно нас огорчает та риторика, которая началась относительно Tomahawk, что минимум нужно полгода, но совсем не исключено, что этот уже процесс начался и, соответственно, будет обнародован тогда, когда украинские силы будут готовы. Поэтому важно двигаться, собственно, по шагам. И я думаю, что точно все международные шансы для этого есть", - добавил военный эксперт.

Трамп и Путин - последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что принял решение отменить ранее анонсированную встречу с Путиным. Заявление американского лидера прозвучало во время его пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В то же время Трамп отметил, что в будущем он все же может встретиться с Путиным.

Он также заявил, что его разговоры с Путиным проходят хорошо. Однако они ни к чему не приводят.

Американский лидер также прокомментировал вопрос поставки Украине ракет "Томагавк":

"Чтобы научиться пользоваться "Томагавками", нужно не менее 6 месяцев. Единственный способ - это чтобы мы их запускали, но мы не будем этого делать".

Также Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции в отношении Российской Федерации. Они коснутся российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Ограничения вводят в связи с отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу по прекращению войны в Украине.

