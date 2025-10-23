Графики отключений света на 23 октября изменились: у кого и когда будет темно

У некоторых потребителей не планируют уже выключать свет.

Некоторым украинцам изменили графики отключения света. Энергетики увеличили количество часов подачи электроэнергии.

По информации ДТЭК, изменения коснутся жителей Киева и Днепропетровской области.

График отключения света Киев

График отключения света Днепропетровская область

В свою очередь в Министерстве энергетики сообщали, что проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, подвергшихся повреждениям в результате обстрелов. Осуществляется комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.

"На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на утро обесточенными оставались потребители в Харьковской и Черниговской областях. Причиной этого стали предыдущие российские обстрелы, в частности - массированная ракетно-дроновая атака на энергосистему 22 октября.

Специалисты признают, что ситуация в энергетике сложная. Они просят ограничить пользование мощными электроприборами до 23:00.

