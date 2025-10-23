Они поделились самыми горячими цветными тандемами сезона.

Мы все имеем любимые цвета и оттенки в гардеробе, поэтому легко можем застревать в комфортной зоне "нейтрального, но безопасного". Но в этом сезоне дизайнеры предлагают смелую игру с палитрой.

Как пишет Independent, вместо традиционных зимних серых и кремовых тонов стоит обратиться к неожиданным контрастам. Например, выбрать приглушенную розовость в сочетании с насыщенным красным. Итак, если ваш осенне-зимний гардероб кажется скучным, попробуйте такие три цветовые комбинации:

Пыльная роза и красный

Раньше подобное сочетание считалось табу, но в этом сезоне именно оно возглавляет модные рейтинги. Пыльный розовый и вишневый красный создают нежный, но уверенный образ. Стилист Линн МакКенна из бренда Klass советует поиграть со слоями и фактурами.

Видео дня

А дизайнер трикотажа Кара Мелзак предлагает сочетать красный кардиган с широкими брюками нежно-розового цвета, чтобы получить стиль "boss girl". А белые кеды и яркая помада завершат лук, добавив легкую небрежность.

Лаймовый и коричневый

Лаймовый снова в тренде. Этот яркий, почти неоновый оттенок неожиданно выглядит роскошно рядом с глубоким коричневым - особенно модным тоном mocha mousse, объявленным Pantone цветом года-2025.

"Секрет в том, чтобы укротить лаймовую яркость чем-то "земным": пальто цвета мокко, карамельной кожей или аксессуарами с черепаховым принтом", - объясняет МакКенна.

А Мелзак советует тем, кто не готов к полному цветовому взрыву, использовать лайм как акцент - сумку, туфли или шейный платок. "А если хочется смелости - комбинируйте сатиновое платье шоколадного оттенка с лаймовым кардиганом и добавьте изящные туфли для романтического вечера", - добавляет она.

Небесно-голубой и верблюжий

Пыльный небесный - фаворит модных подиумов этого сезона, а вместе с теплым верблюжьим он создает элегантный, сбалансированный дуэт. Эти оттенки будто созданы друг для друга, говорит Мелзак:

"Чтобы не выглядеть слишком спокойно, поменяйте акценты местами: сделайте голубой низ и бежевый верх. Широкие брюки и мягкий свитер - идеальный вариант".

Как научиться носить цвет

Если ваш гардероб довольно нейтральный, не спешите резко менять стиль. МакКенна советует начать с деталей и добавить яркий свитер, сумку или помаду. Или выберите принт, где знакомые вам тона сочетаются с новыми оттенками. В то же время Мелзак считает, что лучший способ полюбить цвет - просто рискнуть.

Напомним, ранее мы публиковали восемь правил покупок одежды и обуви, которые позволят вам всегда выглядеть на миллион.

Вас также могут заинтересовать новости: