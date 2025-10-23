Экспорт металлолома из Украины усиливает дефицит стратегического сырья и ставит под угрозу стабильность металлургической отрасли. Единственным действенным способом стабилизировать ситуацию является административный запрет экспорта. Об этом заявил председатель правления компании "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, проблема дефицита лома обостряется из-за потери территорий сбора, нехватки техники и рабочей силы. Металлургические комбинаты уже не могут компенсировать недостаток сырья чугуном, поскольку это стало экономически невыгодно из-за роста стоимости угля. В то же время в период декарбонизации именно лом является ключевым сырьем для производства стали электродуговым способом - наиболее экологичным и конкурентным на европейском рынке.

"Возможно, кому-то это покажется нерыночным шагом, но сегодня мир все больше движется в сторону протекционизма. ЕС также удерживает собственные ресурсы внутри, поэтому и Украина должна действовать решительно", - подчеркнул Макаренко.

Он подчеркнул, что введение пошлин или квот не остановит отток сырья и создаст дополнительные коррупционные риски, тогда как полный запрет экспорта позволит быстро стабилизировать ситуацию.

Каждая тонна лома, вывезенная за рубеж, лишает Украину в пять раз большей валютной выручки, чем экспорт готовой металлопродукции, а также сокращает поступления от налогов и занятость в отрасли, подчеркнул Макаренко.

"Вопрос запрета экспорта - это вопрос выживания украинской промышленности и государства. Нужны срочные, возможно непопулярные, но экономически обоснованные решения", - подытожил Макаренко.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года экспорт лома черных металлов вырос на 54% - до 311,8 тыс. тонн, превысив показатели всего прошлого года. Основным направлением поставок остается Польша.