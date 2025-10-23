Бельгия требует полного распределения юридических рисков между странами ЕС.

Бельгия угрожает заблокировать решение о "репарационном кредите" для Украины за счет замороженных российских активов и требует выполнения трех важных условий. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время общения со СМИ перед саммитом лидеров ЕС 23 октября.

"Мы должны быть осторожны, чтобы любые решения о заморозке российских активов не обернулись против нас", - подчеркнул он.

Во-первых, Бельгия требует полного распределения юридических рисков между странами ЕС, поскольку именно в бельгийском Euroclear хранятся значительные суммы российских активов.

Во-вторых, она настаивает на гарантиях на случай, если средства придётся возвращать.

Кроме того, Бельгия хочет, чтобы аналогичные шаги предпринимали другие государства, где также размещены активы РФ.

"В противном случае ответные действия России могут коснуться только Бельгии, и это не очень справедливо", — сказал он.

Де Вевер подчеркнул, что, если эти условия не будут выполнены, он "сделает всё возможное", чтобы заблокировать решение о репарационном кредите.

По его словам, подобный шаг может привести к серьёзным последствиям — Москва способна ответить конфискацией собственности европейских компаний, а сами действия ЕС создадут опасный юридический прецедент.

"Если вы хотите принимать решения, которых в истории ещё не было, нужно начинать с юридической базы", — отметил премьер.

Он также предупредил, что при неверных шагах Европа рискует "помочь Путину вместо того, чтобы наказать его", если Россия в ответ получит возможность компенсировать свои потери за счёт европейских активов.

Замороженные активы РФ – что следует знать

Согласно плану Еврокомиссии, ЕС предоставит Украине масштабный кредит под залог замороженных российских активов, хранящихся в депозитарии Euroclear. При этом Украина должна будет погасить кредит только в случае получения репараций от России.

В ЕС настаивают на законности этой схемы, поскольку деньги будут взяты в долг, а не конфискованы, и Россия сможет в будущем вернуть их. Однако в Кремле отреагировали крайне агрессивно, предупредив, что РФ может привлечь к ответственности отдельных лиц и страны, причастные к этому.

Значительная часть российских замороженных активов российского правительства хранится в бельгийском Euroclear, так что Бельгия справедливо опасается, что именно она примет на себя основной удар любых юридических или финансовых последствий. Именно поэтому страна настаивает на необходимости распределения рисков по всей Европе.

Кроме того, по мнению критиков, другие страны, например, Китай и Индия, могут отказаться размещать свои сбережения в европейских банках из-за опасений, что их собственные активы могут быть заморожены и предоставлены в качестве кредитов, если они окажутся в невыгодном положении для Европы.

