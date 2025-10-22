Не обошлось без взятия в плен российских оккупантов.

Украинские военнослужащие освободили село Кучеров Яр на Покровском направлении, Донецкая область. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео-подтверждение с присутствием наших защитников в населенном пункте в Telegram.

Военнослужащие 132-го разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск на видео поднимают украинский флаг над Кучеровым Яром.

Более того, как сообщают в Генштабе, был существенно пополнен обменный фонд – в плен сдались несколько десятков российских военных.

Ситуация вокруг выступа на Покровском направлении

"Милитарный" сообщает, что 15 августа ВСУ остановили и окружили российских оккупантов, которые пытались двигаться в этом районе, совершив прорыв на узком участке фронта и продвинувшись на 15 километров вглубь нашей обороны.

"Кроме того, 10 октября противник воспользовался плохими погодными условиями и задействовал 35 единиц бронетехники, атаковав село Владимировка, расположенное неподалёку от Кучерова Яра", - говорится в материале.

Ранее УНИАН сообщал, пойдет ли РФ в наступление зимой. Бригадный генерал Бундесвера в отставке Клаус Виттманн отметил, что Россия хоть и может готовить новое наступление зимой, но оно вряд ли будет гораздо более успешным, чем до сих пор.

Кроме того, мы также рассказывали, что РФ возобновила использование техники на фронте. На то есть две причины, заявил военный обозреватель Денис Попович.

"Во-первых, они ее накапливали. Это абсолютно естественно. Поскольку они ее не использовали практически. А какое-то производство у них есть - и модернизация и восстановление старой бронетехники, которая еще осталась на складах, хранилищах, в небольшом количестве, но остались", - сказал он.

