Его не стало ровно 23 года назад.

Известная украинская певица София Ротару вышла на связь со своими подписчиками, почтив память своего покойного мужа.

Днем в четверг, 23 октября, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию Анаталия Евдокименко - народного артиста Украины и руководителя ансамбля "Червона рута" - с которым состояла в браке с 1968 года до его смерти.

Как известно, Евдокименко умер в Киеве 23 октября 2002 года, его похоронили на Байковом кладбище. В 2003 году улицу в Черновцах, на которой он жил, назвали его именем. Певица, которая не так часто публикует что-то в сети, сопроводила архивное фото мужа эмоджи разбитого сердца и свечи.

Как известно, София Ротару не дает концертов и не делает громких заявлений о войне Российской Федерации против Украины. Несмотря на различные сплетни, недавно ее сестра Аурика заверила, что певица продолжает жить в Украине:

"Она так же переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она ни в какой ни в России, ни в Крыму".

