Российская пехота избегает прямого столкновения с ВСУ.

Россияне на Лиманском направлении поднимают флаги для создания видимости численного превосходства над украинскими вооруженными силами, говорится в отчете Института изучения войны.

Так, аналитики отмечают, что российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российская пехота избегает прямого столкновения с ВСУ и прячется в подвалах и блиндажах, ожидая подкрепления для дальнейших атак.

При этом, по его словам, российское военное командование поручает военнослужащим поднимать флаги в пропагандистских целях и для создания видимости численного превосходства украинских сил.

Кроме того, российское военное командование недавно перебросило несколько неуказанных элитных подразделений беспилотных летательных аппаратов (вероятно, из Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон") на Лиманское направление для подавления украинских наземных линий связи.

Ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ освободили село Кучеров Яр на Покровском направлении. При этом в плен сдались несколько десятков российских военных.

В то же время военный эксперт Денис Попович отмечал, что российские оккупанты не оставили намерений окружить Покровск, отрезав украинские узлы снабжения, и ситуация на этом направлении будет ухудшаться.

