РФ оккупировала населенный пункт в Донецкой области и продвинулась вблизи еще четырех, - DeepState

В частности, противник продвинулся вблизи Приволья.

Российские захватчики оккупировали Орехово-Васильевку Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся вблизи еще четырех населенных пунктов, сообщает украинский мониторинговый канал DeepState.

"Враг оккупировал Орехово-Василевку, а также продвинулся вблизи Приволья, Васюковки, Резниковки и в Миньковке", – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня DeepState уже писал, что российские оккупанты продвинулись в Орехово-Василевке. Отмечалось, что за последнее время было обнаружено много фиксаций российской пехоты в населенном пункте и его окрестностях, "что дополнительно подтверждает информацию об оккупации села и в целом активизации противника в данном районе".

Видео дня

Война в Украине: ситуация на фронте

Накануне в группировке войск "Схід" опровергли информацию о том, что село Орехово-Василевка находится под контролем россиян. Там отметили, что "украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занимаемые позиции, военнослужащие 30 ОМБр отражают атаки противника и уничтожают его живую силу, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск".

Между тем военный эксперт, журналист Владислав Селезнев сообщил, что украинские защитники отбросили оккупантов с территорий, которые находятся севернее Купянска Харьковской области.

Кроме того, 7 корпус ДШВ информирует, что враг усиливает давление на северную часть Мирнограда Донецкой области. Там продолжаются стрелковые бои.

