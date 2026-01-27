Украинские военные отбросили россиян с ключевых позиций под Купянском, - журналист

По его словам, происходит зачистка определенных позиций россиян в районе населенного пункта Сыньковка.

Украинские военные отбросили оккупантов с территорий, которые находятся севернее Купянска Харьковской области.

Об этом сообщил военный журналист Владислав Селезнев в эфире Киев 24. По его словам, происходит зачистка определенных позиций россиян в районе населенного пункта Синьковка.

"Сыньковка - это ключ к Купянску. Если ключ в нашем кармане, то соответственно планы и намерения врага по получению в перспективе контроля над этими территориями оказываются тщетными. Врага достаточно серьезно мы отбросили на территориях, которые находятся севернее Купянска", - детализировал журналист.

Селезнев добавил, что Покровск также в настоящее время оттягивает на себя значительное количество ресурсов россиян.

26 января главный сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" с позывным "Аяччо" говорил, что Силы обороны продолжают уничтожать врага, который пытается скопиться в городе Купянск.

Военный отмечал, что уничтожение россиян, находящихся в самом городе, – это вопрос времени. В то же время важной задачей для ВСУ является не допустить новые силы россиян в Купянск.

