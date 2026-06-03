Путин понимает, что не переживет перемирия, поэтому удвоит удары по Украине, - The Atlantic

В Москве перемирие было бы воспринято как поражение исторического масштаба.

С начала мая Россия усилила атаки на гражданское население в Украине, осуществив серию массированных бомбардировок, вследствие которых разрушены множество жилых домов и погибли десятки людей. Как пишет The Atlantic, российское вторжение в Украину находится под угрозой срыва, и удары по гражданским остались единственным козырем Владимира Путина.

Российские военные испытывали трудности с продвижением в течение первых пяти месяцев 2026 года и даже потеряли позиции в мае. При этом российская армия продолжает нести катастрофические потери в Украине.

Россия также терпит военные неудачи за пределами поля боя. В последние месяцы Украина развернула весьма эффективную кампанию ударов беспилотников средней дальности по российским логистическим объектам в тылу фронта. Параллельно Украина расширила масштабы дальних бомбардировок военных и промышленных объектов по всей России.

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У Путина нет альтернатив

Эти неудачи подорвали попытки режима Путина представить победу России на Украине как неизбежную. Вместо этого, настроения внутри России меняются к худшему: все больше людей ставят под сомнение целесообразность вторжения и сомневаются, сможет ли Путин реально достичь своих максималистских целей на Украине.

Однако это не означает, что война близка к завершению, подчеркивает издание. Путин по-прежнему твердо контролирует Россию, так что он, вероятно, продолжит свою операцию по вторжению, несмотря на то, что шансы России на успех быстро уменьшаются.

Все дело в том, что с точки зрения Путина, альтернатива продолжению войны еще менее привлекательна, чем нынешняя неопределенная ситуация, отмечает The Atlantic:

"Принятие компромиссного мирного решения, основанного на сегодняшней линии фронта, означало бы признание геополитической реальности независимого, демократического, сильного и постоянно враждебного украинского государства у границ России. В Москве это было бы воспринято как поражение исторического масштаба. Путин прекрасно понимает, что, вероятно, не переживет такой исход".

Поэтому вместо того, чтобы стремиться к мирному урегулированию войны, Путин почти наверняка теперь будет стремиться удвоить свою террористическую кампанию против гражданского населения Украины.

Россия в войне

Ранее Bloomberg сообщал, что российская экономика все больше ощущает давление войны против Украины. Темпы роста почти остановились, а дефицит бюджета растет на фоне увеличения военных расходов. Таким образом, экономические последствия войны постепенно начинают работать против кремлевского лидера, но он не планирует останавливаться.

Кроме того, мы также рассказывали, что Путин верит в победу РФ и имеет ложное представление о ситуации на фронте.

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