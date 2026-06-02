Война обходится России слишком дорого, но Путина не остановить, - Bloomberg

Российское военное руководство продолжает докладывать Путину об "успехах", несмотря на значительные потери уже на пятом году войны.

Российская экономика все больше ощущает давление войны против Украины. Темпы роста почти остановились, а дефицит бюджета стремительно растет на фоне увеличения военных расходов. Как сообщил Bloomberg, экономические последствия войны постепенно начинают работать против Владимира Путина. Впрочем, это не означает, что он планирует останавливаться.

По информации агентства, высокопоставленные финансовые чиновники уже сообщают президенту РФ, что его вторжение становится слишком дорогостоящим. Бюджетный дефицит стремительно увеличивается, а экономический рост фактически замер. В то же время военное руководство продолжает требовать миллиарды долларов дополнительного финансирования.

Путин, по данным агентства, остается равнодушным к экономическим проблемам и призывает сокращать расходы в других сферах. Он по-прежнему настроен на захват Донецкой области, несмотря на сообщения с фронта о том, что российские войска не могут продвинуться вперед.

Украина же, в свою очередь, демонстрирует рост уверенности после сложной зимы российских атак. В Киев вскоре начнут поступать десятки миллиардов евро от Европейского Союза, что облегчит финансовый кризис.

В то же время украинские дроны наносят удары по российским логистическим объектам глубоко за линией фронта и целятся в нефтеперерабатывающие заводы, чтобы ограничить способность Кремля финансировать свою агрессию. А российские граждане как никогда ранее ощущают на себе последствия войны.

При этом Россия ночью осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине – уже вторую после угроз "систематических" ударов по Киеву.

В то же время США, как отметил Bloomberg, в значительной степени отказались от дипломатических усилий по завершению войны, поскольку президент Дональд Трамп сосредоточен на конфликте с Ираном. А европейские лидеры пока не определились, кто именно мог бы представлять их в возможных переговорах с Путиным.

Российское военное руководство продолжает докладывать Путину об "успехах", несмотря на значительные потери на пятом году войны. Внутри его окружения, по данным издания, никто не решается опровергать эту версию событий или предлагать отступление от целей.

Путин, как утверждается, действует без оглядки на последствия и уверен в своем превосходстве.

При этом для Киева и его союзников ключевой задачей остается дальнейшее повышение стоимости войны для Кремля, пока Путин наконец не пересмотрит свои планы.

Агентство Reuters сообщало, что экономика России, объем которой составляет около 3 трлн долларов и которая зависит от сырьевого экспорта, резко замедлилась: примерно до 1% роста в прошлом году по сравнению с 4,9% в 2024 году.

Ранее газета The Telegraph отмечала, что фактические расходы России на ведение войны могут быть значительно выше официально заявленных. По оценкам газеты, реальные расходы России на военную сферу превышают заявленные показатели более чем на 65%, то есть примерно в 1,5 раза.

