Это не разведка боем: эксперт объяснил, почему РФ возобновила бронештурмы под Константиновкой

Бронетехника никуда не исчезла, просто находится на этапе адаптации к угрозам со стороны дронов.

Российские штурмы большими колоннами бронетехники, распространенные в начале полномасштабного вторжения в Украину, казалось, ушли в прошлое из-за дефицита техники и массового применения дронов. Но недавно Россия снова возобновила бронештурмы – под Константиновкой в Донецкой области. Так, Силы обороны за последние несколько дней заявили об отражении двух массированных штурмов российской армии в сторону города с привлечением бронетехники.

Почему российская армия возвращается к такой тактике и почему бросает ценную технику именно на Константиновку – объяснил израильский военный аналитик Давид Гендельман в комментарии Донбасс Реалии (проект Радио Свобода).

"Конкретно по поводу бронетехники: на самом деле мечта всех военачальников – вернуться к старым добрым бронированным прорывам. Просто в последнее время это у России не получалось, поэтому перешли к тактике просачивания небольшими пехотными группами", – объясняет он.

Он отметил, что для бронештурмов нужно нарастить больше средств защиты, как пассивных, так и активных. Обычно россияне сейчас используют для этого расплетенные стальные тросы и "обвязывают" ими танк, рассчитывая на то, что никаких FPV-дронов не хватит для того, чтобы его пробить. Это делается для того, чтобы вернуться к более скоростному продвижению, потому что пехота этого делать не может, а легкий транспорт тоже уязвим.

Эксперт отмечает, что бронетехника на самом деле никуда не исчезла, просто находится на этапе адаптации к дроновым угрозам.

"Если здесь и там еще доработают, возможно, мы таких бронеатак увидим больше", – отмечает он.

Что касается того, почему враг выбрал именно Константиновку, эксперт отмечает, что этот город является одной из главных точек, где пытаются давить оккупанты, как южный фланг всей агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка.

Он также отмечает, что "это не разведка боем, это попытка именно прорыва".

"Если она даже не удалась, это не означает, что это была именно разведка. У разведки боем есть конкретная задача: выявление системы обороны противника, огневых точек и т. д. В данном случае, я считаю, это была именно попытка штурма. Если она даже неудачная, это не означает, что задача была другой", – объясняет эксперт.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о росте военной активности оккупантов на фоне хорошей погоды.

Пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины Дмитрий Запорожец отмечает, что российское командование определило конкретные сроки для прорыва обороны на Краматорском и Славянском направлениях, в частности, Константиновку хотят взять под контроль уже к маю.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что российская весенняя кампания будет самой слабой за все годы широкомасштабного вторжения.

