Хотят захватить до 'красной даты': в ВСУ сообщили, какие города под угрозой оккупантов РФ

Первой целью врага является Константиновка, а дальше они будут продвигаться в сторону Славянска, говорит Дмитрий Запорожец.

Оккупационные войска РФ значительно усилили давление на фронте и на Востоке пытаются реализовать новый план по захвату стратегических центров региона. Российское командование определило конкретные сроки для прорыва обороны на Краматорском и Славянском направлениях, сообщил в комментарии "Суспільне" пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины Дмитрий Запорожец.

Константиновка стала первой крупной целью агрессора – ее хотят взять под контроль уже к маю. Далее по графику у оккупантов летнее наступление, в ходе которого они будут стремиться развернуть полномасштабные бои за Краматорск и Славянск в течение следующих нескольких месяцев. Для реализации этого плана враг массированно задействует тактическую авиацию, артиллерийские обстрелы становятся интенсивнее с каждым днем, сообщил военный.

По словам Запорожца, оккупанты ищут слабые места в украинской линии обороны. Например, на Славянском направлении они пытаются занять выгодные позиции возле Кривой Луки и Закитного. Ожесточенные столкновения продолжаются вблизи Федоровки Второй и Никифоровки. Там враг пытается "зацепиться" за жилую застройку, чтобы закрепить успех.

Вооруженные силы Украины оказывают активное сопротивление на Краматорском направлении. В частности, в районе Миньковки наши бойцы проводят операции по вытеснению оккупантов. Дмитрий Запорожец скептически оценивает шансы агрессора на выполнение поставленных Москвой планов.

"Я думаю, что у них это не получится, несмотря на те ресурсы, в том числе человеческие, которые они подтягивают", – подчеркнул спикер 11-го армейского корпуса.

Однако фронт приближается к крупным городам: сейчас расстояние от линии боевого столкновения до Краматорска составляет около 40 километров. Это расстояние позволяет россиянам обстреливать городскую инфраструктуру из артиллерии.

Какова ситуация сейчас на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о росте военной активности оккупантов на фоне хорошей погоды. Во время оперативного совещания, посвященного состоянию инженерного обеспечения оборонительных рубежей, были определены ключевые задачи: укрепление фортификационных сооружений, развитие систем противодействия дронам и подготовка населенных пунктов к обороне.

Между тем ВСУ демонстрируют успехи на трех направлениях фронта: Купянском, Константиновка-Дружковка и в западной части Запорожской области. Институт изучения войны (ISW) фиксирует продвижение российских войск на Покровском направлении.

А еще, по данным OSINT, оккупанты прекратили массовые атаки бронетехникой, переходя к пехотным наступлениям без поддержки бронетехники. За январь было уничтожено 14 танков армии РФ, в феврале – всего 5 единиц.

Вас также могут заинтересовать новости: