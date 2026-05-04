Стармер объявил о намерении радикально сблизить Лондон и Брюссель.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет лоббировать президента Франции Эммануэля Макрона в вопросе сближения связей Лондона и ЕС во время саммита с европейскими лидерами. Сообщается, что он намерен использовать серию встреч на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении, чтобы настоять на усилении интеграции.

Перед поездкой Стармер обвинил войну в Иране в "замедлении прогресса нашей страны" и усилении необходимости "углублять наши экономические отношения с ЕС", пишет The Telegraph. В последние месяцы премьер Британии занимал все более жесткую позицию по Брекситу в очевидной попытке привлечь на свою сторону депутатов и членов Лейбористской партии.

Пересмотр результатов Брексита

Он предположил, что Британия должна добровольно привести свое законодательство в соответствие со значительной частью законов ЕС, что критики охарактеризовали как фактическое возвращение к Единому рынку. Ожидается, что тронная речь короля Чарльза III в ближайшее время будет включать законопроекты, которые дадут министрам полномочия импортировать обширные области европейского регулирования.

В одной из своих публикаций Стармер написал: "Давайте признаем – мир фундаментально изменился с 2016 года. Теперь мы видим, что Брексит нанес ущерб экономике. Поэтому у меня нет сомнений в том, где сегодня лежат национальные интересы, и они заключаются в более тесных экономических связях с Европой. Я буду продвигать это на встрече Европейского политического сообщества в ближайшие дни".

Ожидается, что британский премьер проведет две встречи совместно с Макроном и встретится с несколькими другими высокопоставленными лидерами ЕС на мероприятии.

Финансовая помощь Украине и оборонные контракты

На встрече в рамках ЕПС Стармер также официально откроет переговоры с европейскими лидерами о присоединении Великобритании к схеме кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро. Если премьер-министр в итоге заключит сделку, от Британии потребуется помощь в оплате процентов в обмен на доступ к оборонным контрактам на сумму 60 млрд евро для отечественных производителей.

Первоначальное предложение Стармера поступит на встрече более чем 45 европейских лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что Франция предложила взнос в размере около 2,3 млрд евро для гарантии участия Великобритании.

"Когда Великобритания и Европейский союз работают вместе, мы все пожинаем плоды – и в эти нестабильные времена нам нужно идти дальше и быстрее в вопросах обороны, чтобы обеспечить безопасность людей, – заявил Стармер. – Мы должны быть сильнее. Мы многое привносим в общую копилку, когда дело касается обороны, но, по крайней мере, в течение 20 лет европейские страны делали недостаточно, и на нас как на лидерах лежит обязанность активизироваться в этой сфере".

Соглашение по энергетике и разблокировка кредита

Британия может открыть официальные переговоры о присоединении к кредитной схеме после того, как ЕС и Украина преодолели сопротивление уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

После нескольких месяцев тупика Орбан – считающийся ближайшим европейским союзником Кремля – дал добро, когда Киев согласился возобновить поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". Кредит, две трети которого будут направлены на военную помощь, обеспечит Украине значительную финансовую поддержку в течение следующих двух лет, говорится в материале.

Когда схема изначально обсуждалась, многие европейские лидеры настаивали на условиях, позволяющих Британии участвовать. Их итоговое соглашение гласило, что "третьи страны" вне ЕС, такие как Великобритания, могут присоединиться только в том случае, если их правительства согласятся "обеспечить справедливый и пропорциональный финансовый вклад в расходы, возникающие в связи с заимствованием".

Еврокомиссия подсчитала, что выплаты по процентам могут достигать 19,5 млрд евро. Украине сообщили, что ей нужно будет выплатить долг только в том случае, если она получит репарации от России.

Перспективы сотрудничества и национальные интересы

Британские официальные лица видят в присоединении к кредиту возможность не только поддержать Украину, но и обеспечить заказами отечественных производителей оружия. "Я всегда буду действовать в наших национальных интересах – защищая нашу безопасность, поддерживая наших союзников и обеспечивая рабочие места и стабильность дома", – заявил Стармер.

Журналисты отмечают, что любое соглашение с Брюсселем может быть обнародовано на знаковом саммите с лидерами ЕС, ожидаемом позднее в этом году. Премьер-министр Британии предпринял усилия по перезагрузке отношений с блоком после Брексита, согласившись привести правила в соответствие с нормами ЕС для стимулирования торговли. Это включает в себя соблюдение правил ЕС по безопасности пищевых продуктов, выбросам углерода и рынкам электроэнергии.

Правительство настаивает, что любые решения о возвращении суверенитета Брюсселю принимаются исключительно для ускорения экономического роста.

