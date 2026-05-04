Продавцы вейпов хотят вернуться на 'белый' рынок

Отсутствие диалога между властями и производителями электронных сигарет привело к чрезмерной зарегулированности и переходу 93,6% рынка "в тень". При этом сами дистрибьюторы хотят вернуться в легальное поле деятельности, утверждают во Всеукраинской ассоциации рынка электронных сигарет (ВАРЕС).

"Продукт не исчез, потребитель не исчез, рынок не исчез. Исчезли налоги, – подчеркивает председатель ВАРЕС Андрей Соломин. – В 2023 году рынок жидкостей для электронных сигарет принес бюджету 673,26 млн грн. В июне 2023 года поступления достигли рекордных 287,94 млн грн всего за один месяц. Затем правила начали менять без достаточного понимания, как это повлияет на реальный рынок. В 2024 году бюджет получил уже лишь 47,48 млн грн за весь год. Это не просто падение. Это цена решений, которые принимались без нормального прогноза последствий".

Бизнесу не дают выйти из тени проверки тех правоохранителей, которые не понимают сути бизнеса и что именно лицензируется, поэтому просто изымают все подряд.

"Там, где нет четких правил, черный рынок всегда чувствует себя комфортно. Нынешняя модель регулирования создала преимущество для тени, – считает Андрей Соломин. – Легальный бизнес работает с лицензиями, документами, акцизом, проверками и ответственностью. Черный рынок не платит ничего. В такой конструкции государство фактически наказывает тех, кто готов работать открыто, и оставляет пространство тем, кто зарабатывает вне системы".

По данным ассоциации, если внести небольшие изменения в законодательство, годовые поступления от рынка в госбюджет достигнут 3,82 млрд грн. Члены ассоциации при этом просят не льгот, а корректного регулирования. Это даст белому бизнесу возможность платить больше, правоохранителям – эффективнее бороться с нелегальным оборотом, а бюджету – получать реальные поступления.

"Рынок вейпов нужно не душить, а возвращать в законное поле. Акцизный никотин уже существует, с него уже поступают средства в бюджет. Теперь государство должно окончательно признать эту реальность в законодательстве – и вывести из тени то, что давно может работать легально", – заявил Андрей Соломин.

