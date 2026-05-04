В Москве прозвучали взрывы: обломки ударного дрона FP-1 упали в 6 км от Кремля

Это первое за долгое время появление украинских БПЛА в непосредственной близости к правительственному кварталу РФ.

Ночью, за пять дней до военного парада, в центре Москвы был сбит беспилотник. При этом было зафиксировано попадание в многоэтажный дом.

"По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин, подтвердив "атаку" на столицу РФ.

Позднее он сообщил, что на Москву летело два беспилотника, которые якобы были сбиты силами ПВО Минобороны России. "Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил Собянин.

Telegram-канал "Exilenova+" заявляет, что упавший в Москве дрон - полноценный ударный БПЛА типа FP-1. "Это первое зафиксированное присутствие украинских ударных дронов в непосредственной близости к Кремлю за очень долгое время. Подготовка к параду идет полным ходом", - говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы также добавляют, что до здания Минобороны РФ от места сбития дрона расстояние около 6 километров.

