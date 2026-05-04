Трех шеф-поваров спросили об их любимом способе приготовления яиц: все ответили одинаково

Яйца готовить легко, но при этом так же легко допустить ряд ошибок.

Яйца – один из самых надежных базовых продуктов на любой кухне. Они быстро готовятся, доступны по цене и чрезвычайно универсальны: могут быть главным ингредиентом как простых завтраков, так и изысканных основных блюд, пишет Parade.

Как отмечается, яйца готовить легко, но так же легко допустить при этом ряд ошибок. Ведь достаточно лишь немного изменить время, температуру или технику приготовления – и результат каждый раз будет другим. В то же время это один из тех продуктов, приготовление которого легко усложнить. Из-за множества техник, инструментов и советов возникает ощущение, что существует какой-то единственный "правильный" способ.

Издание попыталось разобраться, существует ли действительно лучший способ приготовления яиц. Для этого оно спросило у трех опытных профессиональных поваров, какой у них любимый способ. И все они, несмотря на разные техники, сошлись в одном: главное – простота.

На что обращать внимание при выборе яиц

Еще до выбора техники все трое шефов подчеркнули: начинать следует с качественных ингредиентов. Свежие яйца имеют более плотный белок и более структурированный желток, что заметно влияет на результат. Это особенно важно для пашот, но также улучшает текстуру яичницы и омлетов.

Важно и происхождение продукта, говорят эксперты. Яйца от кур на выгуле обычно имеют более насыщенный желток и яркий вкус, поэтому не требуют большого количества дополнительных ингредиентов.

Ответ каждого из шеф-поваров сводился к одной идее: важно не то, как именно вы готовите яйца, а как вы с ними обращаетесь. Речь идет о сдержанности – простоте, осторожности и возможности дать ингредиенту "заговорить" самому.

По словам шеф-повара ресторана Frontera Grill в Чикаго Джавауники Джейкобс, яйца-по-шо – ее "бесспорный фаворит". Она объяснила, что минималистичный подход позволяет раскрыть естественную насыщенность вкуса без лишних приправ или соусов. Для этого она доводит воду до легкого кипения, добавляет немного уксуса, создает водоворот и опускает яйцо в центр:

"А дальше ничего не делаешь – просто даешь яйцу свариться".

Эксперт добавила, что оно готовится, пока белок не станет плотным, а желток останется мягким.

Исполнительный шеф-повар University Club of New York Адам Говард – также сторонник минимализма, особенно когда яйца очень свежие:

"Если ингредиент качественный – простота лучше всего. В кулинарии все зависит от продуктов".

Его любимый способ приготовления – нежная яичница-скрембл, которую готовят медленно на слабом огне со сливочным маслом.

"Это завтрак, который вряд ли поразит, но всегда удается", – говорит он.

Шеф-повар ресторана Slim's Steakhouse в Майами Даниэль Луговцов отдает предпочтение классическому французскому омлету, который требует длительной отработки техники:

"Я гордился тем, что научился доводить его до совершенства".

Известный своей нежной, почти кремовой текстурой, такой омлет раскрывает вкус яиц благодаря простым ингредиентам: яйцам, маслу и соли.

Общее между всеми тремя подходами – не конкретный способ, а контроль и сдержанность.

Как сделать яйца в 10 раз вкуснее: советы от шеф-поваров

Если вы хотите улучшить свои блюда из яиц, эти советы могут существенно повлиять на результат.

1. Малый огонь

Яйца готовятся быстро, а высокая температура легко их пересушивает. Она вытягивает влагу, делая текстуру жесткой. Низкий огонь позволяет готовить их медленнее и контролировать готовность.

2. Не торопитесь

Независимо от способа – пашот, скрембл или омлет – терпение дает лучший результат. Медленное приготовление делает текстуру более нежной.

3. Не перемешивайте чрезмерно

Не перемешивайте яйца слишком активно, ведь это разрушает структуру и ухудшает текстуру.

4. Снимайте с огня чуть раньше

Яйца продолжают готовиться даже после снятия с огня, поэтому лучше сделать это чуть раньше.

5. Придерживайтесь простоты

По утверждению всех трех шеф-поваров, идеальные яйца требуют не сложности, а внимания, сдержанности и продуманного подхода. Именно простота делает их совершенными.

"Дело не в том, чтобы идеально овладеть приготовлением яиц, а в том, чтобы не усложнять их приготовление", – подытожило издание.

Ранее УНИАН писал, сколько времени яйца хранятся в холодильнике. Отмечалось, что немытые свежие фермерские яйца можно хранить при комнатной температуре на столе около двух недель. В холодильнике они сохранятся дольше, чем яйца, купленные в магазине. Свежие фермерские яйца хранятся в холодильнике до трех месяцев. Если вы решите помыть яйца, то это удалит защитный внешний налет, который закрывает поры скорлупы и не пропускает бактерии. Если яйца помыты, их следует хранить в холодильнике не более двух месяцев.

