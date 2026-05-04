В Испании поселок предлагает бесплатное жилье и работу, но с одним условием

Власти говорят, что от заявок уже нет отбоя и рассказали, кому отдадут предпочтение среди желающих.

В поселке Аренильяс запустили необычную инициативу - там предлагают заселяться в бесплатное жилье, к тому же предоставляют еще и работу. Однако есть условия, поэтому не все могут воспользоваться предложением.

Поселок находится в провинции Сория в 126 км от Мадрида, пишет Polsatnews.

Инициатива рассчитана на людей со всего мира

На такое предложение быстро откликнулись жители других стран. Масштаб сообщений удивил даже сами власти Аренильяса.

"За ночь нам приходит тысяча писем, и так продолжается уже две недели. Сначала мы получили 500, и подумали: "Нормально". Но теперь мы получили еще 7000-8000 писем", - поделилась глава поселка Соня Тобаруэла.

Причина запуска инициативы

Причина, по которой власти Аренильяса отважились на такую инициативу, проста - депопуляция. Дело в том, что молодеж выезжает из поселка безвозвратно, а среди оставшихся рождается все меньше детей.

К настоящему времени в Аренильясе постоянно проживает около 40 человек. Летом население растет, потому что бывшие жители приезжают на отдых.

Что предлагает инициатива

В поселке были отремонтированы 7 муниципальных домов. Местные власти готовы бесплатно заселить в них семьи с детьми школьного возраста, которые желают остаться здесь навсегда. Оплачивать нужно будет только коммунальные платежи.

Взамен предоставляется возможность управлять сельским баром, который является сердцем местного сообщества. "Цель - заселить деревню и обеспечить работу бара в обмен на предоставление жилья", - сказала Тобаруэла.

Семьям не нужно беспокоиться о школе. Дети бесплатно ездят в Берланга-де-Дуэро, расположенный в 20 км. Транспорт финансируется региональным правительством. В поселке также есть высокоскоростной интернет, что может стать дополнительным преимуществом для тех, кто работает удаленно.

Также доступны вакансии каменщиков.

Как подать заявку

Заинтересованные кандидаты должны напрямую связаться с муниципальным управлением. Актуальные контактные данные и форма заявки доступны на официальном сайте Аренильяс.

В заявке необходимо описать семейную ситуацию, мотивацию и профессиональный опыт. Семьи, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на личное посещение поселка.

