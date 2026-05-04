Когда пергаментная бумага становится токсичной: эксперты назвали опасные ошибки

Пергамент для выпечки – спасение для многих из нас: он предотвращает прилипание пищи и избавляет от необходимости отмывать противни. Однако оказывается, этот кухонный аксессуар при неправильном использовании может стать источником вредных веществ. Портал kobieta.wp.pl объясняет, когда бумага для выпечки становится токсичной, и как ее правильно использовать.

Температурный режим

Стандартная бумага для выпечки изготовлена ​​из целлюлозы, покрытой тонким слоем силикона. Это покрытие предотвращает прилипание пищи к противню. Хотя силикон термостойкий, у него есть свои пределы. Обычно безопасный температурный предел составляет 220–230°C.

Если вы установите в духовке более высокую температуру, силикон может начать разрушаться. В результате бумага начнет дымить, темнеть и выделять вредные пары, которые проникают непосредственно в пищу.

Так что если вы заметили, что бумага в вашей духовке стала хрупкой, тлеет или непосредственно соприкасалась с нагревательным элементом, не рискуйте. Продукты, соприкоснувшиеся с силиконовым покрытием в таком состоянии, не следует употреблять в пищу, так как продукты сгорания могут быть токсичными.

Вощеная бумага против силиконизированной: ключевое различие

Это одна из самых распространенных ошибок – путать бумагу для выпечки (силиконизированную) с вощеной бумагой. Последняя абсолютно непригодна для использования при высоких температурах.

Воск плавится и начинает дымить даже при относительно низких температурах. Это не только испортит вкус вашей еды, но, прежде всего, может быть вредно для вашего здоровья. Используйте в духовке только бумагу с силиконовым покрытием, которая соответствует строгим стандартам для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Можно ли использовать пергаментную бумагу повторно?

В стремлении к сокращению отходов мы часто испытываем соблазн использовать один и тот же лист бумаги два или три раза. К сожалению, с точки зрения здоровья и безопасности, бумага для выпечки – это одноразовый продукт.

При многократном нагревании силиконовое покрытие разрушается и теряет свои свойства. Бумага становится более склонной к горению, а её частицы могут начать крошиться и прилипать к пище. Новый лист гарантирует целостность защитного слоя и предотвращает выделение нежелательных элементов.

