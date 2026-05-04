Цена ядерного апокалипсиса: сколько стоил самолет, уничтоживший Хиросиму

Историческая миссия 1945 года, изменившая мир, обошлась США дороже, чем разработка самого ядерного оружия.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Superfortress "Энола Гей" сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу Little Boy, что стало переломным моментом в мировой истории. Самолет совершил сброс с высоты около 9,4 км, после чего началась ядерная эра, пишет Wionews.

Один из самых дорогих военных проектов

Программа создания B-29 обошлась США примерно в 3 млрд долларов того времени. Если пересчитать эту сумму в современные деньги, речь идет о более чем 50–60 млрд долларов. Для сравнения, разработка атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта обошлась примерно в 1,9 млрд долларов (около 30–35 млрд в современном эквиваленте).

Обычные бомбардировщики не могли нести ядерное оружие, поэтому B-29 существенно переделали в рамках секретной программы "Серебряная пластина". С самолета убрали броню и часть вооружения, чтобы уменьшить вес и разместить бомбу массой около 4,4 тонн.

Видео дня

Происхождение названия "Энола Гей"

Пилотом самолета был полковник Пол Тиббетс-младший. Накануне миссии он назвал бомбардировщик в честь своей матери – "Энола Гей". Вылет осуществлялся с острова Тиниан в Тихом океане, где располагалась американская военная база.

На борту находилась урановая бомба Little Boy с взрывной мощностью примерно 15 килотонн в тротиловом эквиваленте. Несмотря на название, это была одна из самых сложных и опасных разработок своего времени.

43 секунды до взрыва

Бомбу сбросили в 08:15 с высоты около 9,4 км. Она падала 43 секунды, прежде чем взорвалась на высоте примерно 580 метров над городом.

Маневр для спасения

Сразу после сброса пилот выполнил резкий поворот примерно на 155 градусов, чтобы избежать ударной волны. Самолет находился на расстоянии около 18,5 км от эпицентра, когда его дважды сильно тряхнуло взрывом.

Взрыв мгновенно уничтожил примерно 13 км² города. Погибли, по разным оценкам, от 70 до 80 тысяч человек в первые часы после атаки.

"Энола Гей" вернулся на базу, войдя в историю как самолет, ставший символом начала ядерной эпохи – и одной из самых противоречивых миссий ХХ века.

Вас также могут заинтересовать новости: