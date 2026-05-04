Психолог назвала 'заботливые' фразы, скрывающие презрение

Если вы регулярно слышите подобные фразы от кого-то из своего окружения, стоит быть осторожным с таким человеком.

В повседневном общении люди нередко маскируют свою неприязнь под маской вежливости и комплиментами. Дипломированный психолог Мариелиса Реес в авторской статье для YourTango собрала типичные фразы, которые звучат доброжелательно, но могут скрывать критику, высокомерие или пассивную агрессию.

Это у тебя временно

Автор пишет, что фразы о "временном увлечении" часто принижают интересы человека. Особенно это касается творчества или изменения образа жизни. По словам Реес, подобными фразами собеседник фактически намекает, что увлечение является несерьезным и смешным.

Что с тобой?

За таким якобы заботливым вопросом часто скрывается критика внешности. Обычно после этого вопроса человек слышит в свой адрес комментарии о плохом внешнем виде.

Тебе это идет, но мне такое бы не подошло

Реес рассказывает, что подобные фразы нередко звучат как комплимент, но на самом деле заставляют человека сомневаться в своей внешности. Автор подчеркивает, что даже притворная вежливость может ранить.

Как ты можешь столько есть и не набирать вес?

Комментарии о пищевых привычках особенно токсичны. Даже замаскированные под комплимент, они могут ухудшать психологическое состояние людей, у которых есть проблемы с самооценкой.

Если тебе нравится, я не возражаю

По мнению автора, эта фраза часто является скрытым способом выразить неодобрение. Человек как бы избегает прямой критики, но в то же время демонстрирует негативное отношение к чужому выбору.

Без обид, но…

В материале отмечается, что после слов "без обид" обычно следует что-то обидное.

Я просто шучу

Реес пишет, что так люди нередко оправдывают оскорбительные комментарии. Если собеседник говорит что-то неприятное, а затем убеждает, что это была "шутка", это может быть способом избежать ответственности за собственную грубость. Автор называет такое поведение манипулятивным.

Мне нравится твой естественный вид

Автор отмечает, что комплименты о "натуральности" или "расслабленном стиле" могут скрывать намек на неряшливость. Особенно болезненно это воспринимается, если человек, наоборот, старался выглядеть элегантно.

