Весеннее наступление РФ будет самым слабым за все годы полномасштабного вторжения, – эксперт

Россия должна была еще раньше начать отправлять свои войска на ротацию в рамках этого наступления, но до сих пор этого не сделала.

РФ пока способна продолжать проводить свои "мясные" штурмы на фронте, однако надеяться на какое-то быстрое продвижение таким образом им не стоит.

Такое мнение высказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV, комментируя предстоящее весеннее наступление оккупантов.

Он также отметил, что у РФ есть проблемы с ротацией военных, необходимой для проведения масштабного наступления.

"Большинство подразделений российских войск находятся на фронте очень давно. Они с лета на фронте, и ротации у них не было, они понесли огромные потери. И большинство этих подразделений нужно сейчас отвести на ротацию, на восстановление, пополнить их личным составом, провести какую-то минимальную слаженность. У нас уже середина марта, это нужно было делать позавчера, а это не делается. И учитывая это, я делаю очень осторожный прогноз, что весенняя кампания у России будет, но она будет самой слабой за все годы широкомасштабного вторжения", - объяснил Нарожный.

Комментируя ситуацию на фронте, он также отметил, что сейчас самым горячим направлением стала Константиновка, а не Покровск и Мирноград. По его словам, именно в районе Константиновки сейчас происходит наибольшее количество боевых столкновений.

"Они бились за Покровск очень долго, где-то полтора года велись активные боевые действия. Но пройти его они не смогли. И не смогли они пройти из-за размягчения (почвы, - УНИАН). Потому что они могут доставить людей на передовую, но эти "мясные" штурмы малоэффективны. Они больше ни на что не способны. Дошли со стрелковым оружием и надеются, что выявят наши огневые точки, по которым будут работать российские дронщики с большого расстояния. Но дронщикам тоже уже тяжело живется, потому что у них нет Старлинка. И по ним прилетают украинские дроны, артиллерия, авиабомбы", - добавил Нарожный.

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что Силы обороны продвинулись в Донецкой области - в частности, в районе Константиновки. По данным экспертов, украинские защитники продвинулись на южных окраинах города.

Как рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, в районе Константиновки стратегическая цель РФ не изменилась. В частности, у врага в планах захватить этот город, чтобы дальше двигаться в сторону Славянска.

