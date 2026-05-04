США оставляют Европу без дальнобойных ракет, делая ее беззащитной, - FT

В европейских столицах опасаются, что США выведут оружие быстрее, чем Европа сможет разработать альтернативы.

Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу войны в Иране привели к тому, что Вашингтон отменил развертывание американского контингента, вооруженного несколькими типами дальнобойного оружия. И, как пишет Financial Times, такое решение одновременно с планом США вывести 5000 военнослужащих из Германии, оставляет Европу с вопиющим пробелом в безопасности, который, по мнению аналитиков, будет встречен в Москве с ликованием.

"Это посылает Кремлю сигнал о том, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы. Мы это и так знали. Но теперь это материализовалось в плане возможностей", – сказал Карло Масала, профессор международной политики в университете Бундесвера в Мюнхене.

Ракеты большой дальности являются одной из важнейших систем вооружения, которые европейские страны должны производить самостоятельно после десятилетий зависимости от США. Однако теперь в европейских столицах опасаются, что США выведут оружие быстрее, чем Европа сможет разработать альтернативы.

Также FT отмечает, что Пентагон отказался предоставить НАТО подробный график запланированного вывода из Европы других критически важных систем, таких как платформы противовоздушной и противоракетной обороны, возможности стратегической воздушной транспортировки и спутниковая разведка.

По словам военных чиновников, это вызывает беспокойство в европейских столицах, которым необходимо знать, каким инвестициям отдавать приоритет.:

"Если Трамп будет выводить другие возможности на произвольной основе, это может создать большие и опасные пробелы в безопасности Европы на долгие годы, пока правительства будут стремиться разрабатывать, испытывать и развертывать отечественные аналоги, заявили чиновники".

Немецкие чиновники попытались преуменьшить значение пятничного заявления Трампа о выводе войск из Германии, заявив, что уже некоторое время было ясно, что развертывание находится под угрозой из-за ухудшения отношений США и Европы.

"Однако показательно, что Писториус, заявивший о "предсказуемости" решения о выводе 5000 американских военнослужащих, не сделал никаких публичных комментариев по поводу отказа от плана развертывания батальона дальнобойных ракет", - отмечает FT.

Один военный чиновник из другой европейской страны заявил, что, хотя министр обороны Германии "делает вид, что все в порядке", это тревожная новость для всей Европы.

"Речь идет не о Германии – это следует оценивать с точки зрения влияния на сдерживание и оборону НАТО", – сказал он.

Европейские страны разрабатывают целый ряд крылатых ракет наземного базирования, а также небольшое количество проектов по созданию баллистических ракет. Однако многие из них застряли на ранних стадиях проектирования и разработки.

Масала из университета Бундесвера заявил, что модернизация существующих систем может занять более короткие сроки, чем некоторые проекты, начинающиеся с нуля. Но он предупредил: "Проблема в том, что у нас в Европе всего несколько систем, которые могут достичь Калининграда или других мест в России".

США лишают Европу поддержки

Как писал УНИАН, США отказались от плана времен бывшего президента США Джо Байдена по развертыванию в Германии американского батальона, оснащенного ракетами Tomahawk большой дальности.

Такое решение Пентагона означает, что одна полная бригада покинет Германию, а развертывание батальона дальнобойной артиллерии, которое должно было состояться в 2026 году, будет отменено.

Накануне Пентагон объявил о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии. При этом заявление Дональда Трампа о таком решении удивило Пентагон - там не ожидали этого и не планировали никакого сокращения войск.

