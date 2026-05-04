Сегодня Киев разогреет до летних +25°

Новая рабочая неделя в Киеве начнется с роскошного тепла. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут +16°, а днем температура поднимется до +23°...+25°. Будет ясно и безоблачно, без осадков.
Ветер южный слабый, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 746-748 мм ртутного столба.
Погода 4 мая
Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +6°, днем +22°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.
В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.
В Тернополе 4 мая ночью +6°, днем +22°, переменная облачность.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +22°, переменная облачность.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.
В Виннице сегодня будет +5°...+20°, переменная облачность.
В Житомире в понедельник ночью +6°, днем +22°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+22°, переменная облачность.
В Черкассах сегодня ночью +5°, днем +19°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +19°, переменная облачность.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +5°...+19°.
В Одессе 4 мая - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +18°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +5°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +20°, переменная облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.
В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +6°...+16°, дождь.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +17°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.