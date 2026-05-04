'Скоро что-то произойдет': Европа ожидает нападения РФ в следующие 2 года, - Politico

Путин может воспользоваться "окном возможностей", пока Трамп в Белом доме.

В Европе опасаются, что Владимир Путин будет рассматривать следующие год-два как "окно возможностей", пока Дональд Трамп находится в Белом доме, а ЕС еще не укрепил свой военный потенциал. Как заявили европейские чиновники изданию Politico, Россия может в этот период напасть на одну из европейских стран, чтобы проверить приверженность Запада НАТО.

"Вскоре может произойти что-то важное – у России есть окно возможностей. США уходят из Европы, трансатлантические отношения находятся в плачевном состоянии, и ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность", – сказал Мика Аалтола, финский депутат Европейского парламента.

В то же время чиновники и политики считают маловероятным наземное наступление России в стране НАТО, учитывая, насколько сильно Россия истощена в борьбе с Украиной. Вместо этого, гораздо более вероятно, Путин осуществит вторжение, призванное создать двусмысленность, надеясь посеять раздор в НАТО по вопросу о том, соответствует ли это действие порогу для активации статьи 5 о взаимной обороне, сказал Аалтола.

"Путин может "развернуть эскалацию конфликта в сторону другого соседа, пытаясь избежать унизительных переговоров с Украиной", – заявил Politico Габриэлюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы, также предупредив об "окне возможностей" Путина.

Новая война может стать козырем России

Хотя Россия ослаблена, Украина прорывает её оборону и наносит удары вглубь её территории, это лишь делает Путина ещё более опасным для Европы в данный момент, заявил Аалтола:

"Эскалация [украинского] конфликта на другие театры военных действий может дать России козырь в рукаве... война истощает их ресурсы, поэтому они ищут выход. И этот выход – не мирные переговоры, а расширение конфликта".

У Путина много уязвимых целей на выбор, сказал Аалтола, и атака может "принять множество различных форм", при этом Кремль вряд ли предпримет что-то настолько однозначное, как "вторжение туда, где НАТО сильна, например, на польскую границу".

"Это может быть операция с использованием беспилотников, это может быть операция в Балтийском море... Это может быть что-то в Арктике, нацеленное на небольшие острова. У них есть теневой флот, который уже частично милитаризирован… Для атаки беспилотников не нужны войска, не нужно пересекать границу", - говорит он.

При этом Путин будет стремиться оказать давление на европейских союзников Украины, избегая любой потенциальной реакции США.

"Если не будет атаки через границу, США могут сказать, что это не так уж стратегически важно У них ограниченные ресурсы в Иране, поэтому, возможно, они посоветуют начать переговоры с Россией", – сказал Аалтола.

В Европе преуменьшают угрозу

"Россия очень занята в Украине. Я не думаю, что у нее достаточно возможностей, чтобы пытаться" вести войну и против стран Балтии", – заявил президент Эстонии Алар Карис.

"Самоубийственная тенденция Путина имеет свои пределы – особенно когда нет очевидной и немедленной выгоды", - добавил одни из дипломатов НАТО.

Еще один чиновник подчеркнул, что "битва на два фронта" – это очень рискованная стратегия для Путина.

Однако, как отметил президент Эстонии, никакого сценария нельзя исключать: "Мы бдительны. Мы готовы. Мы держим глаза открытыми".

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может напасть на страну НАТО в краткосрочной перспективе – это вопрос месяцев, а не лет. При этом он высказал опасения в том, готовы ли США выполнить свои обязательства перед НАТО по защите Европы в случае такого нападения.

Агентство Reuters отмечало, что 10 стран Европы готовят планы эвакуации населения на случай войны. Инициатива учитывает опыт полномасштабной войны в Украине.

