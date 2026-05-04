Полосатую ягоду культивируют не только в южных регионах Украины, но и во многих других областях. Садоводы пытаются вырастить ее на своих участках, заранее выясняя, когда сеять арбузы, чтобы они взошли вовремя, были сладкими и спелыми. Рассказываем главные правила и называем точные сроки посадки в этом сезоне.

Когда нужно сеять арбузы - от чего зависит дата

Огородники, которые не в первый раз занимаются выращиванием этой культуры, точно знают, когда можно сеять арбузы - как только земля на глубине 10-15 см прогреется до +15…+16°C днем, и вы будете точно уверены, что заморозков больше не будет. Если грунт окажется холодным, посевы могут погибнуть или замедлиться в росте, все-таки арбуз - теплолюбивая культура.

Если вы решили не выращивать рассаду, а сеять полосатую ягоду семенами сразу на грядку, обратите внимание на посадочный материал. Если он подобран удачно, вероятность обильного урожая возрастает многократно. Жителям южных регионов можно выбрать любой сорт - в зависимости от того, когда хочется собрать урожай, а вот для украинцев, желающих вырастить культуру в северных широтах, лучше покупать семена скороспелых сортов, которые созревают за 60-70 дней.

Перед тем как сеять арбузы, необходимо свериться с лунным календарем. Так, в мае наиболее благоприятными датами считаются 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 20 и 21 число, а в июне - 1, 2, 5, 6, 9, 10 и 14.

Как сеять арбузы в открытый грунт - важные правила

Для того, чтобы культура прижилась и дала богатый урожай, необходимо начать с подготовки семян. Сначала следует сделать калибровку - отделить пригодные для выращивания от деформированных. Затем стоит обеззаразить посадочный материал на всякий случай, так как вы никогда не можете знать, что за семена купили.

Можно замочить семена в марганцовке, фитоспорине или любых других дезинфицирующих препаратах. Кроме того, не лишним будет и прорастить посадочный материал перед погружением его в почву - достаточно разместить семена на марле, ватном диске или любой натуральной увлажненной ткани и периодически сбрызгивать из пульверизатора, не допуская пересыхания. Когда посадочный материал даст ростки, его можно отправлять в грунт.

Когда речь заходит о советах, как правильно сеять арбузы, всегда упоминается и подготовка почвы, и выбор удачного места на грядке. Полосатая ягода любит солнце, поэтому если вы хотите получить сладкие и спелые плоды, высаживайте семена на самых солнечных и безветренных участках без сквозняков и тени.

Идеальный вариант - если это будет песчаная и суперпесчаная рыхлая почва. Удобрения, вроде перегноя или компоста, как правило вносят еще осенью. Многие огородники, живущие в северной части Украины, за 2-3 недели до посадки арбуза в грунт, накрывают грядку пленкой, чтобы ускорить процесс прогревания земли.

На каком расстоянии сеять арбузы и на какую глубину

После того как вы подготовили семена и землю для огородных работ, запомните, на какую глубину сеять арбузы и как вообще подготовить грядку. Во-первых, грунт всегда нужно рыхлить, затем делать лунки глубиной 3-4 см, сохраняя между ними расстояние в 1 метр, а между рядами - до двух. При очень ограниченной площади участка, разрешено сокращать расстояние до полутора метров, но не меньше метра.

В лунку можно положить немного компоста, перегноя или золу, тщательно перемешивая удобрения с землей. Каждую пророщенную семечку размещают в лунку по одной, а если семена сухие - по два. Далее ямку просто можно присыпать землей и полить. Сверху грядку накрывают пленкой, создавая парниковый эффект, до появления первых всходов, затем укрывной материал убирают и ухаживают за культурой по графику.

