Франция выступила против 'коротких путей' в процессе вступления Украины в ЕС

Франция настаивает на отсутствии упрощенных процедур для Украины.

Для полного вступления Украины в Европейский союз не может быть никаких "кратчайших путей", заявил французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад. Хоть, по его словам, Франция и поддерживает "постепенное сближение Украины с ЕС"

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал "символическое вступление Украины" в ЕС, Аддад же, в интервью Le Figaro, отметил, что интеграция в блок – это длительный процесс.

"Для Украины, как и для Молдовы и стран Западных Балкан, интеграция в Европейский союз – это длительный процесс, требующий реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права и независимости судебной власти", - добавил он. И подчеркнул, что никаких компромиссов, в частности относительно ценностей и законодательства ЕС, быть не может. Хоть сближение Украины и других стран с ЕС является "геополитической необходимостью"

По словам Аддада, одним из решений может быть постепенный формат приближения к членству в ЕС, но с более глубокой интеграцией и с промежуточным статусом. "Чтобы быть полноправным членом, иметь доступ ко всему, нужно говорить правду: никакой короткий путь невозможен. Страны должны реформироваться. И сам Союз должен реформироваться и стать более гибким", – объяснил французский министр.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина планирует в 2027 году выйти на подписание договора о вступлении в ЕС. В целом у Украины есть 145 требований Европейского Союза.

Большинство из них касаются приведения украинского законодательства в соответствие с требованиями Европейского Союза.

Кроме того, мы также рассказывали, что Мадьяр хочет от Украины в обмен на вступление в ЕС. В частности, он хочет, чтобы меньшинству его страны в Украине были предоставлены больше прав.

