90 секунд до идеальной яичницы: простой ресторанный трюк

Этот простой приём помогает приготовить идеальное яйцо-глазунью всего за 90 секунд – с нежным белком и жидким кремовым желтком.

Пересушенный желток, резиновый белок и подгоревшие края – достаточно небольшой ошибки, но результат все же далек от ресторанной подачи. Как пишет Onet, всё зависит от температуры, терпения и… небольшого количества пара.

Казалось бы, яичница - это простое блюдо, но именно здесь часто проявляются ошибки. При слишком высокой температуре белок становится жёстким, а желток теряет кремовую текстуру. При слишком низкой – яйцо впитывает жир и готовится неравномерно.

Перед приготовлением важно убедиться в свежести яйца. Это влияет не только на вкус, но и на внешний вид: у старых яиц белок растекается, у свежих – держит форму и остаётся упругим. Белок сворачивается уже при 62–65 °C, тогда как желтку нужна более высокая температура, 65–70 °C. Идеал – плотный белок и жидкий, нежный желток.

Гениальный приём – использовать пар. Когда белок начинает схватываться, добавьте на сковороду чайную ложку воды и сразу накройте крышкой. Пар равномерно доведёт верхний слой белка до готовности, а желток останется мягким. Весь процесс занимает не более 90 секунд.

Если есть больше времени, можно готовить иначе: выложите яйцо на холодную сковороду с небольшим количеством жира и жарьте на минимальном огне 5–8 минут. В результате получится нежный белок и идеально прогретый желток.

