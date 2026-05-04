На Солнце произошла вспышка: грозит ли Земле магнитная буря 4 мая

Ученые зафиксировали среднюю по силе вспышке класса М.

Выходные прошли спокойно - магнитных бурь не наблюдалось. Такая же ситуация будет и в начале новой рабочей недели, 4 мая. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как сообщается, сегодня на Солнце зафиксировали вспышку класса М - средняя. На данный момент неизвестно, напрвавлена ла она на нашу планету. Предварителньые прогнозы показывают, что в ближайшие дни магнитных бурь не будет и ситуация сохранится спокойной.

Учёные раскрыли на Солнце источник магнитных бурь - что известно

Учёные приблизились к разгадке природы магнитных бурь, обнаружив источник мощных магнитных процессов внутри Солнца. Новые данные показали, что своеобразный "двигатель", запускающий вспышки и выбросы плазмы, расположен примерно в 200 тысячах километров под видимой поверхностью Солнца.

Речь идёт о зоне между радиационным слоем и конвективной оболочкой, известной как тахоклина. Именно здесь формируются сильные магнитные поля, которые затем проявляются на поверхности в виде пятен и вспышек, вызывающих магнитные бури на Земле.

Долгое время оставалось неясным, где возникает магнитное поле – у поверхности или в глубине. Наблюдения за колебаниями Солнца подтвердили ключевую роль тахоклины.

Выяснилось также, что внутри звезды образуются потоки плазмы с характерным "рисунком бабочки", совпадающим с 11-летним циклом активности. При этом изменения в недрах достигают поверхности с задержкой в несколько лет, что открывает возможность заранее прогнозировать солнечную активность.

