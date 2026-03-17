'Враг пытается снести город': Попович рассказал о боях за Константиновку

Отмечает, что захват этого города открывает россиянам южные ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию.

Сейчас идут бои за город Константиновка Донецкой области, враг находится на его окраинах. Об этом сказал в эфире Киев24 военный обозреватель Денис Попович.

"Противник находится как минимум на окраинах, иногда он забегает в город, пытается закрепиться. Бои за Константиновку продолжаются, и это, к сожалению, факт", – отметил он.

По его словам, враг сейчас пытается снести этот город – постоянно бомбит, обстреливает. При этом он напомнил, что недавно появилось видео, как враг обстреливает Константиновку фосфорными боеприпасами, фактически выжигая город. Он подчеркнул, что россияне пытаются охватить Константиновку с флангов, атакуя буквально с трех сторон.

Видео дня

"Если враг окончательно решит вопрос с Покровском, а мы знаем, что фактически бои за этот город и за Мирноград еще продолжаются, то тогда он переместится, очевидно, к Константиновке", – сказал Попович.

Он отметил, что россияне планировали захватить Донецкую область до 1 апреля, но к этой дате они этого не сделают, однако от своих намерений по захвату области не отказываются. "Захватив Константиновку, они захватывают южные ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию. И у них будет прямой путь туда. Это также открывает для них возможности дальнейшего обстрела тех городов, которые прилегают к этой агломерации", – добавил эксперт.

Также он отметил, что восточнее Славянска и Краматорска еще зимой начала формироваться ситуация с Северском, где в последний месяц наблюдается постоянное тактическое продвижение врага. Он считает, что для россиян это, возможно, даже более перспективное направление наступления, чем в сторону Константиновки, потому что там ближе к Славянску и Краматорску. "Поэтому для врага очень важно охватить и захватить Лиман. Есть ли у него для этого возможности? Сейчас им сложнее, чем было раньше, потому что приходится задействовать резервы. Если они будут перебрасывать резервы, то могут получить дополнительные возможности, чтобы захватить Лиман", – сказал Попович.

Как сообщал УНИАН, Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что сейчас самым горячим направлением стала Константиновка, а не Покровск и Мирноград. По его словам, именно в районе Константиновки сейчас происходит наибольшее количество боевых столкновений.

Он также отметил, что у РФ есть проблемы с ротацией военных, необходимой для проведения масштабного наступления.

