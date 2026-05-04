От нас зависит, произойдет ли что-нибудь на Красной площади 9 мая: эксперт об ударах по Москве

Это, в частности, может повлиять и на переговорную позицию Украины, считает Мусиенко.

Украина "проводит репетицию парада" в Москве. Об этом заявил Александр Мусиенко – военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт, комментируя удары дронов по российской столице.

"Мы демонстрируем, как это может выглядеть и что парад может просто не состояться. Для нас это принципиально важно, хотя кто-то воспринимает это как шутку. Но мы четко показываем, что от нас зависит – состоится ли что-то на Красной площади 9 мая или, возможно, ничего не произойдет. Ведь именно в наших руках сейчас возможность не дать этому параду состояться. И таким образом сорвать шабаш, который попытается устроить Путин. Сорвать то, что там говорит Песков, что выступления Путина ждут чуть ли не во всем мире и т.д.", – сказал Мусиенко.

Он добавил, что это также является серьезной демонстрацией украинских возможностей и преимуществ, по крайней мере в вопросе дальних воздушных ударов.

"Кто-то рассказывает, что якобы Украина теряет какое-то преимущество. Мы показываем, что это не так. Кроме того, с точки зрения переговоров, о которых говорил президент, находясь в Ереване во время встречи с премьер-министром Стармером. Что мы готовы к трехсторонним переговорам, но мы формируем соответствующую позицию. То есть мы формируем позицию силы, когда у нас есть довольно серьезные аргументы, которыми мы можем парировать любые требования Путина. И говорить о том, что у нас есть довольно серьезный инструментарий, который только набирает обороты. И у нас есть возможности вести переговоры с позиции силы", – пояснил Мусиенко.

Парад в Москве: что известно

Напомним, ранее российский диктатор Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого поднял вопрос о временном перемирии с Украиной на 9 мая. Как отметил помощник Путина Юрий Ушаков, Трамп якобы поддержал эту идею.

В Украине уже заявили, что будут рассматривать это предложение в зависимости от его условий. В то же время в Кремле заявили, что для реализации перемирия до 9 мая реакция Украины не нужна, мол, достаточно лишь решения российского президента Владимира Путина.

На фоне этого в ночь на 4 мая дроны атаковали Москву. Как заявил мэр российской столицы, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Позже стало известно, что речь идет о дроне типа FP-1, который упал в непосредственной близости от Кремля впервые за очень долгое время.

