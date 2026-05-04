Эсминцы, 100 самолетов и тысячи военных: как США будут 'спасать' корабли в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил о "спасательной операции" по выводу судов союзников, застрявших в Ормузском проливе. По словам Трампа, проект "Свобода" начнется в понедельник, 4 мая, утром по ближневосточному времени.

Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), военная поддержка этой операции будет включать в себя эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов, многоцелевые беспилотные платформы и около 15 000 военнослужащих.

Как пишет CNN, эсминцы класса "Арли Берк" с управляемыми ракетами являются основными боевыми лошадками американского флота, и по состоянию на 24 апреля у США было 12 эсминцев на Ближнем Востоке.

Некоторые из них уже использовались для обеспечения блокады иранских портов, но эти операции проводились за пределами Ормузского пролива, в Аравийском море. При этом с начала войны CENTCOM сообщило только о двух эсминцах, вошедших в пролив для начала операций по разминированию.

Эсминцы также являются основной системой противовоздушной обороны авианосных ударных групп, поэтому не все из находящися в регионе кораблей будут задействованы в Ормузском проливе. При этом аналитики не ожидают, что эсминцы будут сопровождать конвои торговых судов через пролив.

100 самолетов. США располагают в регионе целым рядом самолетов палубной и наземной авиации. Вооруженные вертолеты могли бы облетать суда, проходящие через пролив, чтобы уничтожать любые небольшие суда, пытающиеся блокировать проходы. Штурмовики A-10 ВВС США также могли бы использоваться для поражения целей на воде или ракетных батарей на берегу.

Многоцелевые беспилотные платформы. К ним могут относиться воздушные и морские дроны, которые могли бы перемещаться вместе с судами через пролив или находиться вблизи него, чтобы реагировать на любые угрозы торговым судам. Дроны могут быть вооруженными или использоваться только для наблюдения или разведки, в зависимости от платформы и ее конфигурации.

15 тысячи военнослужащих. Как отмечает CNN, хотя это кажется большим количеством войск, большинство из них, вероятно, выполняют вспомогательные функции и фактически не развернуты в проливе. В регионе находятся как минимум два американских авианосца, чья авиация может быть использована над проливом. На борту каждого из этих авианосцев находится около 5000 человек.

Как писали СМИ, Иран через Пакистан предложил США трехэтапный план прекращения войны. Он предусматривает переход от режима тишины к постоянному миру в течение 30 дней. В частности, в нем упоминаются обязательства о ненападении, в том числе со стороны Израиля, чтобы гарантировать отсутствие возврата к войне. Источники рассказали, что на первом этапе возможно постепенное открытие Ормузского пролива и снятие блокады иранских портов со стороны США. Тегеран готов заняться обезвреживанием морских мин.

Однако Трамп заявил, что ознакомился с новым мирным предложением Ирана, и для него оно "неприемлемо".

