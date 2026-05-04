Британия присоединяется к кредиту ЕС для Украины на €90 миллиардов

Великобритания также объявит на этой неделе о введении еще одной волны "жестких санкций" против российских компаний.

Великобритания готовится начать переговоры о присоединении к кредиту Европейского союза для Украины на 90 миллиардов евро, что является еще одним признаком углубления европейских оборонных связей под растущим давлением со стороны США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства Британии.

Согласно заявлению, в понедельник премьер-министр Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в столице Армении Ереване заявит о желании Великобритании объединить усилия с ЕС для поддержки Украины "в оттеснении российской линии фронта и возвращении суверенной территории".

"Когда Великобритания и Европейский союз работают вместе, мы все пожинаем плоды – и в эти нестабильные времена нам необходимо действовать дальше и быстрее в сфере обороны, чтобы обеспечить безопасность людей", – говорится в заявлении Стармера.

Видео дня

Кредит, одобренный ЕС в прошлом месяце, должен покрыть две трети потребностей Украины на следующие два года, при этом большая часть этой суммы предназначена для военных расходов. При этом участие в кредите может открыть возможности для британских компаний в удовлетворении неотложных потребностей Украины, особенно в оборонном секторе, говорится в заявлении правительства.

Великобритания также объявит на этой неделе о введении еще одной волны "жестких санкций" против российских компаний с целью нарушения цепочек поставок военной продукции, говорится в сообщении.

Кредит ЕС для Украины - новости

23 апреля Совет Европейского Союза принял последний ключевой законодательный акт, необходимый для утверждения двухлетнего кредита для Украины общим объемом 90 миллиардов евро. Предусматривается выделение средств на закупку, производство, развитие и обеспечение передовой оборонной техники для Сил обороны Украины. На эти средства будут закупать и производить дроны, ракеты и боеприпасы.

При этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина получит первый транш еще в этом квартале. Две трети этих средств будут направлены на оборону Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: