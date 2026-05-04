День Петра и Павла считается особенно значимым, поскольку знаменует окончание второго по продолжительности поста в году.

Лето в церковном календаре наполнено важными датами, и среди них выделяется День святых апостолов Петра и Павла. Он завершает один из долгих постов и считается одним из важнейших праздников в Православии.

Разберемся, когда Петра и Павла по старому и новому стилю в Украине, а также что можно и нельзя делать в этот день.

Когда праздник Петра и Павла – дата, традиции

В 2026 году точная дата праздника будет зависеть от того, каким календарем пользуется человек. После того как ПЦУ и Греко-католическая церковь Украины перешли на новоюлианский календарь в 2023 году, возникло различие между "новым" и "старым" стилем.

Если придерживаться именно нового стиля, то День Петра и Павла будет 29 июня 2026 года. Эта дата теперь постоянна и соответствует общим христианским обычаям. Соответственно, 13 дней позже, 12 июля, Петра и Павла будут праздновать церкви, все еще придерживающиеся старого, то есть юлианского стиля.

Сам праздник Петра и Павла знаменует собой окончание так называемого Петрова поста, который в 2026 году, по новому стилю, пройдет с 8 по 28 июня.

Что можно и что нельзя делать на день Петра и Павла

Петра и Павла – праздник в честь святых апостолов, ближайших учеников Христа и проповедников христианской веры. В этот день верующие посещают богослужения, обращаются с молитвами к апостолам, которых почитают покровителями веры и миссионерского служения.

Также, поскольку Петра и Павла считается датой завершения поста, можно устроить праздничный обед, включая мясные и рыбные блюда.

Можно ли убирать в доме на Петра и Павла – от какой работы отказаться

И по церковным, и по народным обычаям в этот день нежелательно браться за тяжелую физическую работу. В частности, считается, что не стоит убираться дома, стирать, шить или заниматься другими хозяйственными делами, ведь это большой праздник.

Помимо этого, не советуют:

ссориться или проявлять агрессию;

отказывать людям в помощи;

слишком много работать, забывая о духовном отдыхе.

Этот день лучше посвятить молитве, встречам с родными и спокойному времяпровождению.

Итак, если вы следуете юлианскому календарю, то зная, когда праздник Петра и Павла по старому стилю в Украине, вы можете заранее подготовиться к нему и спланировать небольшое застолье или поход в церковь. И аналогично, если вы отдаете предпочтение новоюлианскому календарю, то просто перенесите дату на 13 дней.

