На фронте растет активность захватчиков на фоне улучшения погоды, – Сырский

Оккупанты продолжают планировать увеличение численности личного состава для ведения войны.

Улучшение погодных условий способствует увеличению активности российских захватчиков на фронте. Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в Telegram.

"С улучшением погодных условий мы наблюдаем рост активности противника на фронте", – подчеркнул Сырский.

Меры по усилению обороны

При этом генерал сообщил, что провел оперативное совещание по состоянию инженерного оборудования оборонительных рубежей. Среди ключевых задач – укрепление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне.

"Заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций. Есть проблемные вопросы – определили конкретные решения и сроки их выполнения", – отметил Главнокомандующий.

В связи с этим, как подчеркнул генерал, от качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов.

О намерениях РФ продолжать войну

"В 2026 году Россия планирует призыв еще 409 тысяч военных. Это означает одно – враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины", – убежден Сырский.

Окончание войны в Украине

Как сообщал УНИАН, 17 марта президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор и инициатор войны Владимир Путин имитирует стремление к миру, поскольку он не хочет заканчивать войну. При этом, как отметил президент, у Украины есть несколько идей, чтобы заставить Россию закончить эту войну.

Зеленский убежден , что Соединенным Штатам нужно оказывать большее давление на главу Кремля.

