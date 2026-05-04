Один из континентов раскалывается прямо сейчас: ученые бьют тревогу

Земная кора в Восточной Африке стремительно истончается – это может привести к появлению нового океана.

В Восточной Африке зафиксировали гораздо более продвинутый процесс раскола континента, чем считалось ранее. Речь идет о Турканском желобе – части масштабной Восточноафриканской рифтовой долины, простирающейся через Кению и Эфиопию.

Исследование, опубликованное в Nature Communications и проанализированное Колумбийской климатической школой, показало: земная кора под этой зоной значительно тоньше, чем считалось ранее, передает Wirtualna Polska.

Кора становится критически тонкой

Ученые установили, что в центре рифта толщина земной коры составляет всего около 13 км, тогда как за его пределами превышает 35 км. Это свидетельствует об активной фазе так называемого "истончения" – когда кора растягивается и становится слабее.

Такой процесс означает, что континентальный разлом уже зашел дальше, чем предсказывали предыдущие модели.

Африканская и Сомалийская тектонические плиты расходятся со скоростью примерно 4,7 мм в год. Сам процесс длится уже около 45 миллионов лет, но активная фаза усилилась после мощных вулканических извержений примерно 4 миллиона лет назад.

Хотя эти изменения происходят очень медленно, ученые подчеркивают: континент продолжает раскалываться – и этот процесс не остановился.

Новый океан – вопрос времени

Следующий этап, который называют "океанизацией", может начаться через несколько миллионов лет. В этот момент магма начнет заполнять трещины, формируя новое океаническое дно. Впоследствии вода из Индийского океана может затопить эту территорию.

Регион Турканы известен как одно из ключевых мест для изучения эволюции человека – здесь нашли более 1200 окаменелостей гоминидов.

Однако новое исследование ставит под сомнение представление об уникальности этой территории. Ученые предполагают, что дело не только в эволюции, но и в геологии: из-за проседания рельефа и накопления отложений здесь просто лучше сохранялись останки.

