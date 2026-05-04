Новая неделя в Украине начнется с роскошного тепла +20° и даже выше

Новая рабочая неделя в Украине начнется с приятного весеннего тепла. Сегодня, 4 мая, температура во многих областях поднимется до +20°...+23°. В то же время на юго-востоке местами пройдут небольшие дожди, а столбики термометров покажут всего +14°...+16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +23°.
  • Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +6°, днем +22°.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.
  • В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.
  • В Тернополе 4 мая ночью +6°, днем +22°, переменная облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.
  • В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +22°, переменная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.
  • В Виннице сегодня будет +5°...+20°, переменная облачность.
  • В Житомире в понедельник ночью +6°, днем +22°, переменная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+22°, переменная облачность.
  • В Черкассах сегодня ночью +5°, днем +19°, переменная облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +19°, переменная облачность.
  • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +5°...+19°.
  • В Одессе 4 мая - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +18°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.
  • В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +5°, днем +16°.
  • В Запорожье температура ночью +6°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +20°, переменная облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.
  • В Днепре температура ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +6°...+16°, дождь.
  • В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +17°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.

4 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

4 мая в церковном календаре - день памяти мучеников Исаакия и Кондрата. По приметам, если чеемуха уже зацвела, то лето будет жарким и засушливым.

