Новая неделя в Украине начнется с роскошного тепла +20° и даже выше

Новая рабочая неделя в Украине начнется с приятного весеннего тепла. Сегодня, 4 мая, температура во многих областях поднимется до +20°...+23°. В то же время на юго-востоке местами пройдут небольшие дожди, а столбики термометров покажут всего +14°...+16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +23°.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +6°, днем +22°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.

В Тернополе 4 мая ночью +6°, днем +22°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +22°, переменная облачность.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +6°, днем +22°.

В Виннице сегодня будет +5°...+20°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью +6°, днем +22°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+22°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня ночью +5°, днем +19°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +19°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +5°...+19°.

В Одессе 4 мая - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +18°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +20°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +6°...+16°, дождь.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +17°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.

4 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

4 мая в церковном календаре - день памяти мучеников Исаакия и Кондрата. По приметам, если чеемуха уже зацвела, то лето будет жарким и засушливым.

