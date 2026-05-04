Золотой гигант Антарктиды: вулкан Эребус наполняет воздух золотом

Антарктида скрывает в своих льдах один из самых необычных вулканов мира.

В Антарктиде насчитываются десятки вулканов, но одним из самых свирепых на континенте является гора Эребус. Это самый высокий действующий вулкан в Антарктиде и самый южный действующий вулкан на Земле – высота его вершины составляет 3 794 метра. Названный в честь олицетворения тьмы в греческой мифологии, Эребус, как говорят, извергался, когда капитан сэр Джеймс Кларк Росс впервые увидел его в 1841 году.

Он может похвастаться постоянным лавовым озером, глубина которого может достигать нескольких километров и которое бурлит как минимум с 1972 года. Оно остается раскаленным докрасна даже зимой, что делает его одним из пяти известных лавовых озер на планете, обладающих таким свойством, пишет IFL Science.

Золотые выбросы Эребуса

Гора Эребус также выделяется любопытным открытием, сделанным учеными, изучавшими порывы его газа. Шлейфы насыщены крошечными кристаллами металлического золота размером не более 20 микрометров. По оценкам, в течение одного дня вулкан выбрасывает около 80 граммов золота – это стоит около 6 000 долларов.

Видео дня

Золотая пыль разлетается далеко и повсеместно. Антарктические исследователи обнаружили следы золота в окружающем воздухе на расстоянии до 1 000 километров от вулкана. Вулкан регулярно извергает шлейфы газа и пара. В прошлые периоды вулканической активности он был известен тем, что выбрасывал глыбы частично расплавленной породы, известные как "вулканические бомбы".

Ледяные пещеры и уникальная экосистема

Несмотря на всю бурную вулканическую активность, гора Эребус также покрыта ледяными пещерами. Извилистые сети были выточены газами, выходящими из вулкана, что сделало их фумарольными ледяными пещерами. Экстремальные условия внутри пещер делают их горячей точкой для изучения экстремофилов, и в пещерах Эребуса был обнаружен 61 вид грибов.

Считалось, что их открытие в 2013 году стало первым сообщением о грибковом сообществе, обосновавшемся в темной олиготрофной вулканической экосистеме Антарктиды. Грибы связаны с кожными покровами животных и нуждаются в высоком содержании липидов для роста, что, по словам исследователей, указывает на то, что они, вероятно, являются свидетельством загрязнения человеком.

Пещеры посещались учеными и полевыми группами еще в героическую эпоху антарктических исследований в 20 веке. Пещера Уоррена является одной из самых посещаемых; она находится рядом с созданным полевым лагерем под названием Лоуэр Эребус Хат и расположена примерно в 300 метрах от края вулкана.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые придумали новый способ искать воду под поверхностью Марса.

Вас также могут заинтересовать новости: