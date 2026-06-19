Как часто Украина может наносить массированные удары по РФ: прогноз авиаэксперта

Кроме того, эксперт прокомментировал вопрос украинской баллистики.

На данный момент Украина уже сравнялась с Россией по объемам выпуска дальнобойных беспилотников, а возможно, даже опередила Москву. Такое мнение в эфире "Новини.Live" высказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Если посмотреть на информацию о предыдущих массированных атаках, то мы видим, что с момента последней атаки прошел срок, сопоставимый с российским. Это примерно 10–14 дней. Это тот период времени, в течение которого Украина могла поддерживать атаки аналогично тому, как это делает враг, чтобы измотать и держать в тонусе систему ПВО противника. Ну и второе – это проведение самой атаки с использованием до 1000 средств", – сказал Долинце.

Эксперт также прокомментировал вопрос украинской баллистики. По его словам, Украина уже запускала собственные разработки этого типа по территории РФ в 2024 году.

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"Речь шла об единичных экспериментальных платформах, построенных еще на базе проекта, которому уже более 10 лет – это "Гром-2". Если мы говорим о современных украинских производителях, например о компании Fire Point, – вопрос остается открытым. Ведь реального применения этих платформ пока не было", – отметил Долинце.

В то же время он подчеркнул, что в случае появления у Украины баллистических ракет РФ вряд ли сможет отражать эти удары. По его словам, эффективность противодействия украинским баллистическим ракетам в РФ составит не более 30–40%. На вопрос, как скоро Украина сможет начать использовать собственные баллистические ракеты, эксперт ответил:

"Если говорить о серийном производстве, то самый ранний срок, на который стоит рассчитывать, – это конец этого года, возможно, даже часть следующего года. В течение этого года, скорее всего, мы сможем увидеть лишь единичные, экспериментальные применения таких средств".

Удары по РФ – важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщали, что из-за украинских ударов уже в 53 российских регионах ограничили продажу топлива. В частности, в 18 регионах и на всех временно оккупированных территориях Украины продажу бензина ограничили до 50 литров.

Между тем Госдеп США на фоне украинских ударов рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. В США напомнили, что Государственный департамент относит РФ к территориям 4-го уровня с пометкой "не путешествовать".

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