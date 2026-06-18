В 53 регионах РФ ограничили продажу бензина: ISW раскрыло последствия украинских ударов

Кампания Сил обороны по нанесению ударов по российской нефтяной инфраструктуре усугубляет дефицит бензина по всей России. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).
В отчете аналитиков отмечается, что уже 53 российских региона и все пять оккупированных областей Украины ввели ограничения на продажу бензина для частных автомобилей. А в 11 регионах, где ограничения не вводились, заправочные станции все равно испытывают дефицит, отмечают аналитики. В частности, в 18 регионах и на всех временно оккупированных территориях Украины продажу бензина ограничили до 50 литров.
Сообщается, что помимо дефицита бензина, украинские удары также мешают РФ добывать нефть. В частности, в мае добыча сырой нефти в России снизилась до 8,7 млн баррелей в сутки. Это на 5% по сравнению с маем 2025 года и на 10% ниже целевого показателя на этот месяц.
В то же время экспорт российской сырой нефти вырос до 5,2 млн баррелей в сутки в мае 2026 года. Это на 490 000 баррелей в сутки больше, чем в мае 2025 года. Отмечается, что удары Сил обороны вынуждают РФ уделять приоритетное внимание поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и максимизировать экспорт сырой нефти.
Аналитики также обратили внимание на то, что 17 июня истек срок отмены санкций США в отношении российской нефти и нефтепродуктов на судах в море. И Вашингтон не продлил это освобождение от санкций, что также усугубит проблемы России с экспортом.
"Украинские войска значительно увеличили частоту, дальность и интенсивность своих ударов по российской энергетической инфраструктуре глубоко в российском тылу в 2026 году, что приводит к затратам на внутренние поставки топлива из России, экспорт нефти и перерабатывающие мощности", – подытожили аналитики.
Удары по РФ: важные новости
Напомним, в ночь на 18 июня Силы обороны вновь нанесли удар по Московскому НПЗ. Президент Владимир Зеленский назвал эти удары справедливым ответом на российские атаки и в очередной раз призвал РФ к дипломатии.
В СБУ, комментируя эту атаку, отметили, что Московский НПЗ обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы. Также там подчеркнули, что повторные удары по этому объекту свидетельствуют о том, что Силы обороны могут системно наносить удары по важнейшим стратегическим объектам врага в самом сердце РФ.