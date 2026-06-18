В 53 регионах РФ ограничили продажу бензина: ISW раскрыло последствия украинских ударов

Кроме того, продажа бензина ограничена на всех временно оккупированных территориях Украины.

Кампания Сил обороны по нанесению ударов по российской нефтяной инфраструктуре усугубляет дефицит бензина по всей России. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

В отчете аналитиков отмечается, что уже 53 российских региона и все пять оккупированных областей Украины ввели ограничения на продажу бензина для частных автомобилей. А в 11 регионах, где ограничения не вводились, заправочные станции все равно испытывают дефицит, отмечают аналитики. В частности, в 18 регионах и на всех временно оккупированных территориях Украины продажу бензина ограничили до 50 литров.

Сообщается, что помимо дефицита бензина, украинские удары также мешают РФ добывать нефть. В частности, в мае добыча сырой нефти в России снизилась до 8,7 млн баррелей в сутки. Это на 5% по сравнению с маем 2025 года и на 10% ниже целевого показателя на этот месяц.

Видео дня

В то же время экспорт российской сырой нефти вырос до 5,2 млн баррелей в сутки в мае 2026 года. Это на 490 000 баррелей в сутки больше, чем в мае 2025 года. Отмечается, что удары Сил обороны вынуждают РФ уделять приоритетное внимание поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и максимизировать экспорт сырой нефти.

Аналитики также обратили внимание на то, что 17 июня истек срок отмены санкций США в отношении российской нефти и нефтепродуктов на судах в море. И Вашингтон не продлил это освобождение от санкций, что также усугубит проблемы России с экспортом.

"Украинские войска значительно увеличили частоту, дальность и интенсивность своих ударов по российской энергетической инфраструктуре глубоко в российском тылу в 2026 году, что приводит к затратам на внутренние поставки топлива из России, экспорт нефти и перерабатывающие мощности", – подытожили аналитики.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, в ночь на 18 июня Силы обороны вновь нанесли удар по Московскому НПЗ. Президент Владимир Зеленский назвал эти удары справедливым ответом на российские атаки и в очередной раз призвал РФ к дипломатии.

В СБУ, комментируя эту атаку, отметили, что Московский НПЗ обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы. Также там подчеркнули, что повторные удары по этому объекту свидетельствуют о том, что Силы обороны могут системно наносить удары по важнейшим стратегическим объектам врага в самом сердце РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: