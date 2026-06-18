Госдеп выпустил предупреждение для граждан США из-за ударов Украины по Москве

Американцев просят прислушаться к рекомендациям российских властей, которые не дают никаких рекомендаций даже своим гражданам.

Правительство США рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Россию или, по крайней мере, позаботиться о собственной безопасности во время пребывания на территории страны-агрессора из-за угрозы украинских ударов. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Посольства США в России.

В предупреждении американских граждан, в частности, призывают во время украинских ударов по Москве "следовать указаниям местных российских властей и искать укрытие".

"Не приближайтесь, не прикасайтесь и не фотографируйте БПЛА, их обломки или предметы, сброшенные БПЛА. Российское законодательство запрещает распространение или публикацию фотографий или видео, на которых запечатлены последствия атак дронов, включая изображения БПЛА или их частей. Нарушение этого закона может повлечь за собой штраф или тюремное заключение", – сообщает посольство.

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Также в дипломатическом представительстве напомнили, что гражданам США "настоятельно" рекомендуется воздержаться от поездок в Россию, которую Государственный департамент относит к территориям 4-го уровня (не путешествовать).

Удары по Москве

Как писал УНИАН, в ночь на 18 июня украинские силы повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу – крупнейшему НПЗ Москвы, который обеспечивает значительную часть топлива для столицы РФ и ее аэропортов. Зафиксированы попадания в комбинированную установку первичной переработки, установки вторичной переработки, установку гидроочистки дизельного топлива и резервуарный парк, что привело к масштабному пожару как минимум в пяти точках.

Россияне жаловались в соцсетях, что власти не предупредили их об угрозе атаки дронов и не дали никаких рекомендаций о действиях в этой ситуации. Также в Московском регионе нет укрытий, поскольку, согласно плану Путина, они не нужны.

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