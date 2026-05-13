Украинские беспилотники 'выключили' один из самых больших НПЗ России, – Reuters

Пермский нефтеперерабатывающий завод в Российской Федерации остановился после результативной атаки украинских беспилотников 7 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 8 мая сообщил, что украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Пермской области, но не уточнил, о каких именно идет речь.

По словам собеседников журналистов, после ударов БПЛА были срочно остановлены три основные установки первичной перегонки нефти, а также некоторые вторичные установки. Источники Reuters прогнозируют, что ремонтные работы могут продлиться несколько недель.

Пермский НПЗ является одним из крупнейших в РФ. В 2024 году предприятие переработало около 12,6 млн тонн, или 250 000 баррелей нефти в сутки. НПЗ произвел 2 млн тонн бензина, 5,3 млн тонн дизельного топлива, 700 000 тонн кокса и 200 000 тонн мазута.

Атаки на энергоинфраструктуру России – последние новости

Силы обороны усилили атаки на российские НПЗ. В частности, в ночь на 5 мая украинские беспилотники устроили "бавону" на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши Ленинградской области, а также нанесли удар по резервуару с топливом на расположенной рядом нефтеперекачивающей станции. Последняя обеспечивает транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в ключевой нефтеэкспортный порт РФ на Балтике – Приморск. В результате украинских атак на российские НПЗ в России возник дефицит бензина.

