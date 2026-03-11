Оккупанты атаковали дроном маршрутку в Херсоне: пострадали более 20 человек (видео)

Люди получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Сегодня, 11 марта, россияне нанесли удар дроном по маршрутному автобусу в Херсоне, пострадали более двух десятков человек. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

"Враг продолжает сознательный террор гражданского населения Херсона. Российские оккупанты дроном атаковали маршрутное такси в Днепровском районе города около 12:30", – заявил Шанько.

По его словам, в одну из херсонских больниц доставлены девять пострадавших в результате атаки беспилотника на маршрутное такси. В частности, женщины 49, 64, 58, 37, 45, 57 лет и мужчины 41, 48, 60 лет получили минно-взрывные травмы. Одна из пострадавших – 58-летняя жительница Херсона – в тяжелом состоянии.

Также, по данным Шанько, минно-взрывную травму в результате удара по автобусу с пассажирами получил 17-летний парень. Ему оказана необходимая медицинская помощь на месте.

На видео, обнародованном Шанько, можно увидеть, в каком ужасном состоянии находится пассажирский автобус после атаки.

Позже в Херсонской ОВА сообщили, что количество пострадавших в результате этой атаки возросло до 19.

"Число пострадавших в результате удара российского дрона по маршрутке в Херсоне возросло до 19. В больницу доставили женщин в возрасте 48, 46, 57 и 40 лет, а также мужчин 51, 58 и 52 лет. У них – взрывные травмы и осколочные ранения", – сообщили в администрации.

Впоследствии в Херсонской ГВА уточнили, что уже известно о 21 пострадавшем. В больницу доставлены 5 травмированных, одна из них – 48-летняя женщина – в тяжелом состоянии. Среди раненых – 58-летний водитель, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и лица.

Медики проводят обследования и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Вражеские обстрелы Херсона

1 марта российские военные обстреляли из артиллерии Херсон – погибли четыре человека. Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько заявил, что в результате вражеского обстрела Корабельного района ранения, несовместимые с жизнью, получили две пожилые женщины. В больницу в тяжелом состоянии были доставлены еще два человека – 85-летняя женщина и 63-летний мужчина, однако спасти их не удалось – они скончались в медицинском учреждении.

