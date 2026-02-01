'Шахеды' летели группой: 'Флэш' рассказал детали удара по автобусу с шахтерами

В данный момент, очевидно, речь идет о сознательном военном преступлении, а не об ошибке.

Во время атаки на автобус с шахтерами в Днепропетровской области россияне точно видели, что убивают гражданских. Об этом в своем Telegram сообщил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестов.

По его словам, группа "Шахедов", управляемая операторами через МЭШ-радиомодемы, летела вдоль дороги, когда наткнулась на автобус.

"Пилот первого Шахеда увидел автобус внизу и решил его атаковать. Шахед ударил рядом с автобусом, водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор, травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу. В это время оператор второго Шахеда увидел людей и направил Шахед прямо в мирных людей", - рассказал "Флэш".

Он подчеркнул, что российские операторы "100% видели и распознавали цель как гражданскую", но все равно приняли сознательное решение атаковать.

"Это очередной факт терроризма. У меня нет слов", - добавил советник министра.

Российский удар по автобусу с шахтерами

Как писал УНИАН, сегодня днем российские оккупанты нанесли удар беспилотником по служебному автобусу с шахтерами вблизи города Павлоград в Днепропетровской области. В результате атаки, как сообщили в энергетической компании ДТЭК, погибли 15 человек, еще 16 получили ранения.

Стоит добавить, что несколько дней назад россияне так же сознательно атаковали "Шахедами" на радиоуправлении обычный пассажирский поезд в Харьковской области. Там также были жертвы среди гражданских. После этого российские дипломаты якобы извинялись перед украинцами в частном порядке во время переговоров в Абу-Даби.

