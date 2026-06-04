У России новый подход к атакам, больше ракет пробивают украинскую ПВО, - CNN

РФ пытается запугать простых людей и усилить давление давления на украинские власти.

В последние месяцы Россия значительно нарастила интенсивность воздушных атак, обрушивая на Украину больше беспилотников и высокоскоростных ракет, чем когда-либо прежде. Это происходит на фоне того, что силы Москвы испытывают трудности с наступлением на земле, пишет CNN.

При этом, как подчеркивает издание, массовые удары призваны подавить украинскую ПВО.

"Оогромные волны дешевых беспилотников, затем быстро движущиеся баллистические ракеты, затем крылатые ракеты, используются в тщательно спланированной последовательности для нанесения максимального ущерба. Эксперты говорят, что подход "сокрушительного удара" позволяет большему количеству ракет прорваться сквозь ПВО", - говорится в статье.

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Эксперты отмечают, что такие атаки являются частью более широкой российской стратегии по запугиванию простых людей и усилению общественного давления на украинских лидеров с целью прекращения войны.

Россия ослабевает на земле

Ключевым фактором увеличения частоты и масштабов воздушных атак является то, что Россия сейчас действительно изо всех сил пытается добиться каких-либо значимых успехов на поле боя", – сказал Томас Уитингтон, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI).

Он подчеркнул, что военное давление России на Украину ослабевает.

"Я думаю, что, учитывая ситуацию на земле, использование авиации, возможно, является единственным путем, открытым для российского руководства в плане надежды оказать какое-либо стратегическое влияние на Украину", - считает он.

Аналитики отмечают, что украинская ПВО работает на удивление хорошо, учитывая масштабы российских атак. Украина сохранила примерно тот же уровень перехвата беспилотников, что и до недавней эскалации, сбивая около 90% из них каждый месяц и используя средства радиоэлектронной борьбы для отвлечения части боеприпасов от населенных пунктов.

Однако Украина испытывает большие трудности с перехватом баллистических ракет и гиперзвуковых ракет "Циркон", которые движутся с невероятно высокими скоростями и требуют более совершенных перехватчиков для их уничтожения.

"Ракет для системы "Патриот" недостаточно; очень много из них было использовано на Ближнем Востоке, – заявил CNN представитель ВВС Украины Юрий Игнат. - Еще один фактор – это способ применения противником ракет, то есть, они используют баллистические ракеты против регионов, менее защищенных от таких ударов".

Эксперты заявили, что, учитывая ограниченность оборонных ресурсов, столица Киев – главный стратегический объект и местонахождение правительства – должна быть лучше защищена, чем другие регионы и менее населенные районы:

"Тревожным является тот факт, что противовоздушная оборона города, по-видимому, была менее активна во время последней волны российских ударов во вторник утром. Корреспонденты CNN слышали продолжающиеся взрывы, но не было слышно звуков выстрелов противовоздушной обороны".

Россия стремится усилить давление на население

Москва представила массированный удар как месть за украинские атаки. Однако аналитики обращают внимание, что массированные воздушные удары России происходят регулярно, а не являются специально спланированными ответными мерами. Они также являются частью более широкой, продолжающейся стратегии по подталкиванию Киева к капитуляции.

"Они хотят усилить давление на общественность", – сказал Ясир Аталан, научный сотрудник CSIS. Аргумент заключается в том, что растущий страх среди украинских граждан, в свою очередь, окажет большее давление на правительство Зеленского, чтобы оно завершило войну на условиях Кремля.

Российские удары

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия планирует довести долю реактивных ударных беспилотников в общем количестве дронов-камикадзе до 50%.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу о том, что в вопросе защиты от баллистических ракет Украина на текущий момент полагается на помощь США. В письме отмечается, что Украина готова приобрести определенное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет-перехватчиков к ним. Также Киев предлагает план совместного производства этих систем в Европе под контролем США.

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