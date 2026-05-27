Опубликован полный текст письма Зеленского к Трампу

Президент Украины призывает США помочь нейтрализовать последний козырь Кремля.

Балистические ракеты – последнее серьезное преимущество России в войне с Украиной, и США могут помочь в решении этой проблемы. Об этом говорится в письме, которое президент Владимир Зеленский направил в Конгресс и президенту США. Полный текст документа опубликовал журналист издания Axios Барак Равид.

В письме, в частности, отмечается, что в ночь на 24 мая Россия нанесла по Украине особенно жестокий массированный удар, применив 54 крылатые, 30 баллистических, 3 гиперзвуковые ракеты "Циркон", 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" и две баллистические ракеты средней дальности "Орешник" – одна из них упала на временно оккупированной территории в Донецкой области. Также было задействовано около 600 ударных дронов.

В письме также описывается масштаб разрушений, нанесенных этой атакой.

Видео дня

"Честно говоря, хотя мы достигли значительных успехов в защите от всех типов дронов, Украина пока не создала собственного потенциала для производства систем противоракетной обороны. (...) Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на США", – говорится в письме.

Зеленский предупреждает адресатов, что Россия готовится к эскалации своей террористической кампании против Украины и угрожает сделать атаки на Киев систематическими. Однако поставки зенитных ракет по программе PURL, по словам украинского президента, явно не успевают за российскими обстрелами.

"Для нас – для страны, которая борется за свое выживание, – вряд ли есть что-то более болезненное, чем видеть батареи Patriot без заряженных ракет. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет", – пишет Зеленский.

В письме отмечается, что Украина готова приобрести определенное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет-перехватчиков к ним. Также Киев предлагает план совместного производства этих систем в Европе, но "полностью под контролем США". В дополнение Украина предлагает дружественным странам, включая США, новый формат сотрудничества – "Дроновые сделки".

"В историческом плане Путин уже проиграл. Сейчас, на пятом году этой войны, Россия не смогла победить страну, которую поддерживает демократический мир – страну, на территории которой нет западных войск, но которая получает мощную поддержку Запада, помогающую нам защищаться. Эта реальность уже разбила глобальные амбиции Москвы", – говорится в письме.

Зеленский перечисляет успехи Украины, среди которых разгром российского флота в Черном море, создание мощной индустрии дронов, удержание линии фронта против превосходящего противника.

"Сегодня ВСУ – это крупнейшая военная сила в Европе и единственная, обладающая боевым опытом, проверенным современной войной, – и они готовы помочь защитить Европу. Постоянное развитие наших Вооруженных сил полностью соответствует целям, заявленным президентом США, и интересам Америки в более сильной и способной Европе", – отмечает Зеленский.

Единственная проблема, по словам украинского президента, которую пока не удалось решить – это российские баллистические ракеты.

"Нас, украинцев, не сломить. Но мы не хотим бесконечной войны. Пока у Путина остается хотя бы одно существенное преимущество в области обычных вооружений, он будет избегать традиционной дипломатии. Сегодня его баллистические ракеты остаются именно этим – его последним значительным преимуществом на поле боя", – говорится в письме.

Учитывая все вышеизложенное, Зеленский просит президента США и Конгресс "не терять бдительности, продолжать поддерживать Украину и всех тех, кто защищает жизнь", в частности предоставив Украине ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot – "жизненно важный инструмент защиты от российского террора".

"Украине нужен мир, а не расширение ракетной войны со стороны России", – подчеркнул президент Украины.

Массированный обстрел 24 мая

Как писал УНИАН, в ночь на 24 мая 2026 года Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву с применением баллистических ракет и БПЛА. В столице были зафиксированы масштабные пожары, повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Больше всего пострадала Лукьяновка, где дотла сгорел ТРЦ "Квадрат", повреждения получили Лукьяновский рынок, а также станция метро "Лукьяновская". В результате атаки погибли как минимум два человека, до сотни человек получили ранения.

Отдельно сообщалось о разрушении жилого многоэтажного дома в Дарницком районе Киева. После попадания обрушились конструкции здания, спасатели извлекали людей из-под завалов.

Одной из заметных деталей этого обстрела стал удар стратегической ракетой "Орешник". Точно неизвестно, какую именно цель хотели уничтожить россияне, но ракета попала в три гаража на окраине Белой Церкви.

Вас также могут заинтересовать новости: