Постпред Украины подсчитал, сколько солдат РФ потребуется 'положить' для оккупации Донецкой области

Россия прибегла к шантажу, требуя от Украины сдать Донецкую область без боя, чтобы избежать катастрофических потерь среди военных.

Кремлю придется отправить на смерть еще полтора миллиона россиян, чтобы оккупировать оставшуюся территорию Донецкой области. Впрочем, в случае сохранения медленного "улиточного" темпа продвижения российских оккупантов на фронте, для оккупации всей Украины России придется пожертвовать жизнями 122 миллионов российских военных. Об этом постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил во время заседания Совета безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности в Украине.

Как отметил дипломат, Россия получает минимальные территориальные завоевания за счет чрезвычайно высокой человеческой цены.

Он отметил, что в настоящее время более 20% Донецкой области остается под контролем Украины. Но инициатор войны Владимир Путин требует от Украины в форме ультиматума сдать эту территорию без боя.

"Это чистый шантаж. Мы говорим о 6 тыс. квадратных километров. Россия требует от Украины оставить одну из ее наиболее укрепленных и логистически развитых оборонительных линий", - заявил Мельник.

Посол призвал не забывать, прежде всего, тот факт, что за пределами этих укреплений находятся города и села, где живут украинцы. Он подчеркнул:

"Как мы можем оставить сотни тысяч этих людей на произвол судьбы перед варварами, несущими смерть и разрушение? Учитывая нынешние - ошеломляющие и ужасающие - темпы российских потерь на каждый квадратный километр украинской земли, кровавая арифметика становится понятнее. Расчет очень прост: просто умножьте 6 тыс. на 254 погибших солдата на каждый квадратный километр. Согласно этой жестокой логике войны, для того, чтобы военными средствами захватить всю территорию Донецкой области, Путину пришлось бы отправить на смерть как минимум еще полтора миллиона солдат".

Дипломат добавил, что этот подсчет поражает.

"В практическом плане это фактически означало бы более чем удвоение текущих человеческих потерь России в этой войне - что приведет общее количество жертв к более чем 3 миллионам", - констатирует Мельник.

В связи с этим дипломат убежден, что такая цифра была бы катастрофической даже для Путина, поскольку для него ценность жизни собственных граждан, кажется, стоит меньше копейки.

Как добавляет Мельник, именно поэтому Кремль прибег к тактике ведения псевдопереговоров, пытаясь достичь этой цели путем дипломатического давления на Украину.

Впрочем, дипломат подчеркивает, что такая тактика не срабатывает. Мельник считает:

"Если применить нынешний уровень российских потерь к реальной цели Путина, которая заключается в оккупации всей территории Украины, вывод станет почти невероятным. Это означало бы, что России придется пожертвовать более 122 миллионами солдат, чтобы достичь этой цели".

Он напомнил, что в настоящее время численность населения России составляет около 140 млн человек. Это население уже переживает резкий демографический спад.

"Довольно трудно, используя все воображение, описывать ожидаемую потерю более 122 миллионов российских жизней как "славную победу", не так ли?", - риторически заявил Мельник.

При этом, по его мнению, России может понадобиться 183 года на полное подчинение Украины.

Война в Украине - планы россиян

Как сообщал УНИАН, в феврале заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что российские захватчики мечтают о грандиозных планах по оккупации украинских территорий. В частности, российские оккупанты будут пытаться оккупировать всю Донецкую область и до конца этого года развить наступление для захвата Запорожья, Херсона, Николаева, а в дальнейшем - и Одессы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что российские оккупационные войска не смогут выполнить свой план по захвату всей территории Донецкой области до конца 2026 года.

